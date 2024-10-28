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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Російський проєкт Arctic LNG 2 зупинився після посилення західних санкцій

 

Російський проєкт Arctic LNG 2 припинив виробництво зрідженого газу через західні санкції, що обмежують відвантаження і продаж. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Комерційне зрідження газу на заводі зупинилося, тривають лише операції, необхідні для підтримання його технічного стану.

За словами співрозмовників видання, завод не може знайти покупців на свій газ, унаслідок чого у нього накопичуються нерозпродані запаси.

З серпня 2024 року Arctic LNG 2 відвантажив вісім партій ЗПГ, але одну з них не вдалося продати, попри те що Новатек пропонував знижки, які сягали 40% до ринкових цін.

У жовтні Новатек знизив видобуток газу для Arctic LNG 2 до 5,3 млн кубометрів на добу, що більш ніж удвічі нижче рівня вересня (12,1 млн кубів на день).

З середини жовтня Росія заборонила звичайним суднам проходити через східні арктичні води в напрямку Азії через суворіші, ніж очікувалося, льодові умови.

Це ще більше обмежило можливості відвантаження для проєкту Arctic LNG 2 до того часу, поки морський прохід не буде відкритий для суден нельодового класу наступного літа.

Проєктна потужність Arctic LNG 2 становить 19,8 млн тонн на рік, але поки що працює лише одна технологічна лінія, здатна виробляти 6,6 млн тонн на рік. Влітку завод нарощував обсяги видобутку та зрідження природного газу, а в серпні, з початком експорту, обсяги досягли найвищого рівня цього року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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