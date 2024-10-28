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Китай збільшив витрати бюджету в січні-вересні на 2%, доходи знизилися на 2,2%
13:23 28.10.2024 |
Доходи бюджету Китаю в січні-вересні 2024 року зменшилися на 2,2% відносно того ж періоду 2023 року - до 16,3 трлн юанів ($2,3 трлн), повідомило Міністерство фінансів країни.
Зокрема надходження до центрального бюджету становили 7,17 трлн юанів, доходи місцевих бюджетів - 9,13 трлн юанів. Перший показник скоротився на 5,5%, другий - збільшився на 0,6%.
Податкові надходження знизилися на 5,3%, що зумовлено, зокрема, введенням податкових пільг для мікро-, малих і середніх підприємств. При цьому неподаткові доходи зросли на 13,5%.
Витрати бюджету КНР у січні-вересні збільшилися на 2%, наводить дані відомства агентство "Сіньхуа".
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