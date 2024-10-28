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Партія-переможниця виборів у Болгарії виключила можливість коаліції з проросійською силою
10:30 28.10.2024 |
Лідер партії ГЕРБ-СДС, яка здобула перемогу на дострокових парламентських виборах у Болгарії, Бойко Борисов виключив можливість коаліції з проросійською політсилою "Відродження".
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Борисова наводить БНР.
Він сказав, що програма партії ГЕРБ буде "основоположною для всіх, хто хоче формування уряду".
Він додав, що ГЕРБ буде працювати з усіма, хто підтримує цю програму, а потенційними партнерами по коаліції можуть бути всі партії, окрім "Відродження".
"У цей вечір усі потенційні партнери, без колег із "Відродження" - суто ідеологічно на базі наших політичних сімей у Європі цього не можна допустити", - додав Борисов.
Він також натякнув, що буде кандидатом на посаду прем'єр-міністра в уряді ГЕРБ.
За попередніми результатами виборів у Болгарії, ГЕРБ здобула найбільшу кількість голосів. Проросійська партія "Відродження" показує третій результат.
Загалом до парламенту Болгарії нового скликання проходять дев'ять партій, серед яких дві нові - МЕЧ і "Велич".
До минулої неділі за останні кілька років Болгарія пережила шість парламентських виборів, які припали на квітень 2021 року, липень 2021 року, листопад 2021 року, жовтень 2022 року, квітень 2023 року та червень 2024 року.
Останні вибори не змогли призвести до формування постійного уряду.
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