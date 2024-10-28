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Провладна коаліція Японії втратила більшість у нижній палаті парламенту
08:37 28.10.2024 |
Панівна коаліція Японії, що складається з Ліберально-демократичної партії (ЛДП) і партії "Комейто", втратила більшість у нижній палаті парламенту, свідчать результати минулих у країні виборів, які наводить телеканал NHK.
ЛДП і "Комейто" разом отримали 215 місць - 191 у ліберал-демократів і 24 у їхніх партнерів по коаліції, тоді як для більшості необхідно 233, зазначає NHK.
Загальна кількість місць у парламенті - 465, відповідно, опозиційні партії займуть 250 крісел.
"Поки що результати (виборів) непрості", - прокоментував підсумки прем'єр-міністр Сігеру Ісіба.
Як зазначає агентство "Кіодо", прем'єр висловив готовність сформувати уряд на чолі з ЛДП, але тепер йому "доведеться шукати додаткову підтримку поза коаліцією, щоб мати стабільний уряд".
"Опозиційні партії, що представляють як ліберальні, так і праві сили, як очікується, зазнаватимуть труднощів у співпраці під час формування коаліції через відмінності в політичних цілях", - додає "Кіодо".
Агентство звертає увагу на загальну невизначеність перспективи розвитку подій після виборів, оскільки "деякі великі опозиційні партії, які досягли помітних успіхів, відкинули можливість приєднання до уряду".
Результати виборів загалом, на думку "Кіодо", зазначили "поглиблення недовіри в провладній ліберально-демократичній партії", яку нещодавно стрясали скандали. А ініціатива Ісіби, який нещодавно вступив на посаду, про розпуск палати, у якій у панівної коаліції було 288 місць, і призначення виборів, "дала зворотний ефект".
Раніше в керівництві Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії заявили, що усвідомлюють ризики, які несуть для панівної коаліції підсумки парламентських виборів, що відбулися в країні.
ЛДП і союзники зберігали більшість із 2012 року. Позачергові парламентські вибори відбулися в Японії минулої неділі.
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