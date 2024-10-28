Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Провладна коаліція Японії втратила більшість у нижній палаті парламенту

 

Панівна коаліція Японії, що складається з Ліберально-демократичної партії (ЛДП) і партії "Комейто", втратила більшість у нижній палаті парламенту, свідчать результати минулих у країні виборів, які наводить телеканал NHK.

ЛДП і "Комейто" разом отримали 215 місць - 191 у ліберал-демократів і 24 у їхніх партнерів по коаліції, тоді як для більшості необхідно 233, зазначає NHK.

Загальна кількість місць у парламенті - 465, відповідно, опозиційні партії займуть 250 крісел.

"Поки що результати (виборів) непрості", - прокоментував підсумки прем'єр-міністр Сігеру Ісіба.

Як зазначає агентство "Кіодо", прем'єр висловив готовність сформувати уряд на чолі з ЛДП, але тепер йому "доведеться шукати додаткову підтримку поза коаліцією, щоб мати стабільний уряд".

"Опозиційні партії, що представляють як ліберальні, так і праві сили, як очікується, зазнаватимуть труднощів у співпраці під час формування коаліції через відмінності в політичних цілях", - додає "Кіодо".

Агентство звертає увагу на загальну невизначеність перспективи розвитку подій після виборів, оскільки "деякі великі опозиційні партії, які досягли помітних успіхів, відкинули можливість приєднання до уряду".

Результати виборів загалом, на думку "Кіодо", зазначили "поглиблення недовіри в провладній ліберально-демократичній партії", яку нещодавно стрясали скандали. А ініціатива Ісіби, який нещодавно вступив на посаду, про розпуск палати, у якій у панівної коаліції було 288 місць, і призначення виборів, "дала зворотний ефект".

Раніше в керівництві Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії заявили, що усвідомлюють ризики, які несуть для панівної коаліції підсумки парламентських виборів, що відбулися в країні.

ЛДП і союзники зберігали більшість із 2012 року. Позачергові парламентські вибори відбулися в Японії минулої неділі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3292
  0,0157
 0,04
EUR
 1
 44,6975
  0,0161
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9635  0,05 0,13 41,5812  0,03 0,06
EUR 44,4462  0,03 0,07 45,1546  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,02 0,05 41,3450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес