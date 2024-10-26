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Керівник NASA закликав перевірити дані про розмови Маска з Путіним
23:58 25.10.2024 |
Голова Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон вважає, що повідомлення ЗМІ про можливі розмови Ілона Маска з Владіміром Путіним мають бути розслідувані.
Про це Нельсон сказав на економічному форумі, організованому виданням Semafor, повідомляє "Європейська правда".
Глава NASA підкреслив, що не знає, наскільки правдивими є твердження про розмови Маска з Путіним.
"Я думаю, що вони повинні бути розслідувані. Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і (Путіним. - Ред.) відбулися численні розмови, правдива, то я думаю, що це повинно викликати занепокоєння, зокрема в NASA, Міністерства оборони, деяких розвідувальних служб", - додав він.
Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що американський бізнесмен, один з найвідоміших і найбагатших прихильників Трампа, регулярно контактує з господарем Кремля з 2022 року.
Компанія Маска SpaceX має численні контракти з NASA, зокрема є підрядником для пілотованих польотів до Міжнародної космічної станції. Крім того, SpaceX, яка управляє службою Starlink, виграла секретний контракт на $1,8 млрд у 2021 році.
На початку жовтня повідомляли, що Трамп міг сім разів спілкуватися з Путіним за останні чотири роки та щонайменше один раз від початку 2024 року. Цю інформацію він відмовився підтверджувати чи спростовувати.
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