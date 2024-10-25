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АНАЛІТИКА

США наступного року запустять «глушилку» супутників Китаю та РФ, - Bloomberg

США наступного року запустять «глушилку» супутників Китаю та РФ, - Bloomberg

 

США підготували потужну систему РЕБ проти китайських і російських космічних супутників. Вона буде запущена наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Система L3Harris Technologies Inc., відома як Meadowlands, є полегшеною, рухомою версією "системи зустрічного зв'язку", яка була оголошена працездатною у 2020 році.

Проте за даними видання, нова модель може отримати оновлене програмне забезпечення та здатна глушити більше частот. Спочатку він був запланований до доставки в жовтні 2022 року, але його перенесли через невідомі технічні проблеми.

Однак станом на минулий місяць він завершив усі перевіркові тестування на системному рівні й наступного року можу бути запущений.

Компанія L3Harris Technologies отримала багаторічний контракт на 125 мільйонів доларів США на виробництво систем космічної електронної боротьби, які захищають військові операції США та бойовиків.

"Система Meadowlands матиме значні оновлення з точки зору технічної продуктивності та спрощеної логістики для розгортання та підтримки... L3Harris наразі завершив тестування верифікації, і програма готова до реалізації на початку наступного року", - йдеться в заяві L3Harris.

Нагадаємо, в липні цього року США планують розгорнути нову наземну систему глушіння сигналу, щоб перешкодити китайським та російським супутникам передавати інформацію про американські війська під час конфлікту.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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