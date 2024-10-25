Найбільша економіка Європи демонструє ознаки стабілізації

Прогноз ділової активності у Німеччині покращився у жовтні. Це стало додатковим свідченням того, що економічний спад у країні може закінчитися, пише Bloomberg.

Індикатор очікувань інституту Ifo зріс до 87,3 із 86,4 у вересні. Це найвищий показник із червня і краще, ніж прогнозували економісти.

Показник поточних умов також зріс.

"Долучені до у виробництва компанії кажуть, що поточна ситуація погіршилася, але вони очікують покращення в найближчі місяці", - сказав президент Ifo Клеменс Фуест.

Проте, за його словами, позитивні сигнали надходять від сфери послуг, де компанії, зокрема у сфері туризму, ІТ, логістики, "кажуть нам, що справи йдуть краще".

"Після чотирьох спадів це позитивний знак. Але чи це поворот, ми поки що не знаємо", - додав він.

Хоча настрій у найбільшій економіці Європи залишається пригніченим, є принаймні деякі ознаки стабілізації, зазначає агентство.

Опитування S&P Global у четвер показали, що економіка приватного сектора скорочується повільнішими темпами, а сильніше зростання в секторі послуг компенсує слабкість у виробництві.

Флагманський автомобільний сектор став яскравим прикладом боротьби країни за оновлення застарілої бізнес-моделі. Mercedes-Benz Group AG заявила у п'ятницю, що планує посилити скорочення витрат після того, як жорстка конкуренція та слабкий попит у Китаї вдарили по її прибутку.