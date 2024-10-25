Робоча партія Курдистану взяла на себе відповідальність за теракт в Анкарі

Відповідальність за теракт у Туреччині на оборонному підприємстві TUSAŞ взяла на себе Робоча партія Курдистану (РПК). Атаку здійснив так званий "Батальйон безсмертних".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Medyascope.

РПК у своїй заяві підтвердила, що напад скоїли вони. РПК також заявила, що напад було сплановано давно.

Організація додала, що теракт "жодним чином не пов'язаний із політичним порядком денним, обговорюваним останнім часом у Туреччині".

Теракт у Туреччині

23 жовтня стало відомо про теракт на оборонному підприємстві TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı) у турецькій провінції Анкара. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, спочатку біля вхідних воріт підприємства пролунав вибух, а потім були постріли.

Компанія TUSAŞ - найбільший у Туреччині виробник аерокосмічної техніки, що спеціалізується на розробці навчально-тренувальних літаків, бойових та цивільних гелікоптерів. Серед проєктів компанії - перший вітчизняний турецький винищувач KAAN.

Пізніше міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая підтвердив, що внаслідок теракту загинули п'ятеро людей, ще 22 отримали поранення. Він також повідомив, що двох нападників було нейтралізовано.

Глава МВС додав, що злочинці, ймовірно, перебували у забороненій у Туреччині Робочій партії Курдистану (РПК).