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АНАЛІТИКА

Глобальна інфляція сповільнюється, світ виходить на траєкторію слабкого зростання - глава МВФ

 

Глобальна інфляція продовжує сповільнюватися, жорстка монетарна політика зробила свою справу, не підірвавши світової економіки, заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

Водночас вона зазначила, що "тріумфувати наразі зарано", оскільки, хоч інфляція і сповільнюється, ціни консолідуються на нових, більш високих рівнях.

Згідно з прогнозом МВФ, який озвучила Георгієва, глобальна інфляція сповільниться з 5,7% у четвертому кварталі минулого року до 5,3% у поточному кварталі і далі до 3,5% у четвертому кварталі наступного року. При цьому в країнах із розвиненою економікою уповільнення темпів зростання споживчих цін відбуватиметься швидше.

"Тепер світ виходить на траєкторію низьких темпів зростання і високого рівня боргу, - заявила Георгієва під час виступу в п'ятницю в рамках щорічних нарад МВФ і Світового банку у Вашингтоні. - Ми прогнозуємо, що протягом наступних п'яти років світовий ВВП зростатиме млявими темпами, в середньому на 3,2% на рік".

При цьому глобальний показник держборгу держав продовжуватиме підвищуватися, очікують у МВФ. Експерти організації бачать ризик того, що світовий держборг перевищить базовий прогноз МВФ на суму, еквівалентну 20% світового ВВП, називаючи такий сценарій "жорстким, але правдоподібним".

"Процентні платежі поглинають дедалі вищу частку доходів бюджету, особливо в країнах із низьким доходом і країнах із ринком, що формується. Усе це на тлі накопичення потреб у витратах", - заявила Георгієва.

До пріоритетних напрямів витрат належать витрати, пов'язані з кліматом і демографією, а в країнах із ринком, що формується, і країнах із низьким доходом - інвестиції, спрямовані на усунення відставання в економічному розвитку, зазначила вона.

За словами Георгієвої, світова торгівля більше не є тією потужною рушійною силою економічного зростання, якою була раніше.

"Відхід від глобальної економічної інтеграції, спричинений як побоюваннями, пов'язаними із національною безпекою, так і невдоволенням тих, хто через неї опинився в програші, проявляється в нестримному поширенні заходів промислової політики, торговельних бар'єрів і протекціонізму", - сказала глава МВФ.

Вона закликала країни, які є членами МВФ, переходити до відновлення бюджетних резервів, інвестувати в реформи, що сприяють економічному зростанню, а також працювати над вирішенням глобальних проблем. Крім того, в умовах пом'якшення грошово-кредитної політики державам необхідно починати бюджетну консолідацію вже зараз, заявила Георгієва.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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