Індонезія оголосила намір приєднатися до БРІКС

Індонезія зробила офіційну заяву з бажання вступити до БРІКС. Як повідомив у п'ятницю, 25 жовтня, сайт МЗС Індонезії, ця заява пролунала за підсумками саміту об'єднання в російській Казані.

Зазначається, що намір Джакарти приєднатися до БРІКС висловив міністр закордонних справ Сугіоно на саміті організації у РФ, йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства. У Джакарті кажуть, що вступ цієї азійської країни до об'єднання не означатиме, що Індонезія стає на чийсь бік.

Натомість за допомогою такого кроку Джакарта зміцнює свої позиції сполучної ланки між розвиненими країнами й країнами, що розвиваються. Крім того, Індонезія планує і надалі брати активну участь у різних глобальних форумах, включно з G20 та G7.

Джакарта хоче покращення співпраці розвинених країн з глобальним Півднем

"Рішення Індонезії подати заявку на вступ до БРІКС є проявом нашої вільної та активної зовнішньої політики", - заявив міністр закордонних справ Сугіоно, якого цитує пресслужба відомства. "Це не означає, що ми приєднуємося до якогось конкретного блоку, а радше, що ми активно беремо участь у всіх форумах".

Крім того, міністр закордонних справ запропонував кілька кроків для зміцнення співпраці між БРІКС та глобальним Півднем. По-перше, на його думку, потрібен захист права на розвиток у формі забезпечення розвиненими країнами дотримання своїх зобов'язань, а країни, що розвиваються, мають отримати простір для подальшого розвитку.

По-друге, на думку глави індонезійського зовнішньополітичного відомства, потрібне реформування багатосторонньої системи в бік інклюзивності, репрезентативності та відповідності поточним реаліям. Крім того, міжнародні інституції повинні бути зміцнені та забезпечені адекватними ресурсами для виконання своїх мандатів, зазначив він.

Зрештою, БРІКС має стати вираженням сили єдності та солідарності серед країн Глобального півдня. БРІКС може стати єднальною платформою для зміцнення співпраці між країнами, що розвиваються, переконаний Сугіоно. "Ми також вважаємо, що пріоритети БРІКС відповідають програмі нової адміністрації Індонезії, зокрема щодо продовольчої та енергетичної безпеки, викорінення бідності та розвитку людських ресурсів", - додав міністр закордонних справ Індонезії.

Дотепер Індонезія сповідувала позаблокову політику

Індонезія - четверта за чисельністю населення країна світу і проводить позаблокову зовнішню політику. Президент Прабово Субіанто, який нещодавно вступив на посаду, неодноразово наголошував, що він буде дружити з усіма країнами, хоч Китай, хоч США, і що Індонезія не приєднуватиметься до жодного військового блоку.

Нині БРІКС стала групою найбільших країн з економікою, що розвивається. На ці країни припадає 35 відсотків світової економічної потужності. Натепер членами організації є Бразилія, Китай, Єгипет, Ефіопія, Індія, Іран, Росія, Об'єднані Арабські Емірати та Південно-Африканська Республіка, нагадує Reuters.