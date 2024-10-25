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Трамп та Гарріс зрівнялися за підтримкою в семи ключових штатах
13:06 25.10.2024 |
Кандидатка в американські президенти від Демократичної партії Камала Гарріс та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп зрівнялися за рівнем підтримки у сімох ключових штатах.
Про це стало відомо із соцопитування Bloomberg News/Morning Consult, передає "Європейська правда".
Опитування свідчить, що Гарріс і Трамп йдуть нарівні - з 49% підтримки на кожного у семи штатах (Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин). Статистична похибка опитування - 1%.
Як пише агентство, Трамп має перевагу у найважливішому - економіці. Приблизно 50% американців у ключових штатах більше довіряють йому в економічних питаннях, тоді як Гарріс - 45%.
Журналісти зазначили, що з метою здобути більше переваги, Трамп має намір мобілізувати виборців, які зазвичай не приходять на вибори, а Гарріс намагається залучити жінок та "підібрати" поміркованих республіканців, які не є прихильниками Трампа.
Демократка перевищує свого опонента за деякими особистими якостями. Журналісти зазначили, що виборці надають перевагу Гарріс, коли йдеться про розумово здорового, чесного і милосердного кандидата. Ці виборці також частіше вважали Трампа небезпечним.
Проте республіканець теж має сильні сторони, зокрема багато виборців вважає його досвідченим, патріотом та сильним лідером.
Модель порталу The Hill прогнозує трохи вищі шанси на перемогу на президентських виборах у США республіканцю Дональду Трампу, ніж демократці Камалі Гарріс.
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