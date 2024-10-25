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АНАЛІТИКА

У Росії різко подорожчають мобільний зв'язок, домашній інтернет та телебачення

 

У 2025 році 95% російських компаній, які надають послуги мобільного зв'язку, домашнього інтернету, платного телебачення та телефонії планують підняти тарифи.

Про це свідчать результати опитування TelecomDaily, повідомляє The Moscow Times.

Майже половина компаній (49%) має намір збільшити тарифи на 10-15%, ще 22% кажуть, що зростання цін становитиме 20% і більше, у 24% організацій прогнозують, що тарифи зростуть на 3-10%.

Основним фактором, що впливає на бізнес у 2024 році, 66% опитаних операторів зв'язку назвали нестачу обладнання та збільшення його вартості. Також 55% компаній поскаржилися на дефіцит кадрів, а 54% на державне регулювання. Торік про дефіцит обладнання та кадровий голод повідомляли 42% та 40% телеком-компаній.

Також оператори розповіли про збільшення витрат. Про зростання цього показника більш ніж на 10% заявили 62% респондентів (роком раніше - 37%), ще 18% зазначили збільшення в межах 3-10%. Крім того, компанії відзначили складнощі з транскордонними платежами та логістикою обладнання.

Як повідомлялося, уряд Росії разом з рекордним збільшенням військових видатків переглянув прогноз підвищення тарифів на комунальні послуги для населення: наступного року вони зростуть вдвічі більше, ніж планувалося раніше.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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