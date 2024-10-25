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АНАЛІТИКА

Мережі фастфуду США позбавляються цибулі після серії отруєнь у McDonald's

 

Мережі фастфуду США позбавляються цибулі після серії отруєнь у McDonald'sМережі фастфуду США почали вилучати свіжу цибулю зі своїх страв після того, як цей овоч був названий імовірним джерелом спалаху кишкової палички у ресторанах McDonald's, внаслідок якого захворіли 49 людей, одна людина померла.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Restaurant Brands International, материнська компанія конкурента McDonald's - Burger King, а також Yum Brands заявили, що прибирають свіжу цибулю з меню. Приблизно 5% ресторанів Burger King вилучили цибулю зі страв, повідомив представник Burger King.

McDonald's у четвер повідомив, що постачальником нарізаної цибулі була компанія Taylor Farms, і цю цибулю вже вилучили з ресторанів. Компанія відкликала кілька партій жовтої цибулі, виробленої на підприємстві в Колорадо, як зазначено в повідомленні про відкликання у середу від US Foods, одного з найбільших постачальників продуктів харчування у США.

Близько 5% ресторанів Burger King також отримують постачання від Taylor Farms, але представник компанії зазначив, що Burger King ще не отримав жодних повідомлень від органів охорони здоров'я і жодних випадків захворювання в їх мережі не було зафіксовано. Yum, що управляє мережами KFC, Pizza Hut і Taco Bell, заявила, що вилучає цибулю "із зайвої обережності".

У четвер також Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) підтвердило, що Taylor Farms є постачальником для постраждалих ресторанів McDonald's і що компанія розпочала добровільне відкликання.

"Жовта цибуля була продана іншим клієнтам сфери громадського харчування. Клієнти, які отримали відкликану цибулю, були безпосередньо проінформовані про відкликання", - заявив представник FDA для Reuters.

Дистриб'ютори продуктів харчування, такі як US Foods та Sysco Corp, також повідомили клієнтів про відкликання.

"Sysco повідомила своїх клієнтів і обмежену кількість наших закладів про інструкції щодо відкликання жовтої цибулі, ініційованого постачальником", - сказав представник компанії.

Американський регулятор охорони здоров'я додав, що працює з федеральними та регіональними партнерами і залученими компаніями, щоб з'ясувати, чи саме цибуля є джерелом цього спалаху.

Міністерство сільського господарства США пізно ввечері в середу заявило, що саме свіжа цибуля є ймовірним джерелом спалаху.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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