ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних

Європейський Союз оштрафував LinkedIn на 310 мільйонів євро (334 мільйони доларів) за неправильне використання особистих даних користувачів у цільовій рекламі.

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) встановила, що компанія не отримала належної згоди на обробку даних, а також не підтвердила наявність законного інтересу або необхідності для виконання договору щодо їх використання.

DPC підкреслила, що обробка персональних даних має бути законною, і якщо це не так, то це серйозно порушує права користувачів.

Штраф виник на основі скарги французької організації La Quadrature Du Net, яка у 2018 році поставила під сумнів законність обробки даних LinkedIn.

Представник LinkedIn зазначив, що компанія вважає свою діяльність законною відповідно до GDPR, але наразі працює над тим, щоб її рекламні практики відповідали вимогам DPC. Компанія повинна буде показати, що дотримується вимог у майбутньому.