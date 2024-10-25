Трамп закликав «викинути з країни» спецпрокурора, який веде справу щодо нього

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вчергове розкритикував спецпрокурора Міністерства юстиції Джека Сміта, який веде справу щодо його спроб змінити результат виборів 2020 року, та закликав "викинути його з країни".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

В ефірі у четвер Трамп вдруге за день накинувся на Джека Сміта, який веде справу щодо його спроб вплинути на результат виборів 2020 року.

Трамп сказав, що Джека Сміта "варто вигнати з ними, психічно ненормальними", а потім повторив, що "Сміта варто вважати прихічно ненормальним і його варто викинути з країни".

У перших за день ремарках проти спецпрокурора Трамп заявив, що звільнить його "за дві секунди" у разі перемоги на виборах.

В середині жовтня Джек Сміт опублікував майже 2000 сторінок матеріалів кримінальної справи про спробу Дональда Трампа вплинути на результат виборів 2020 року.

Нагадаємо, прокурори звинуватили Дональда Трампа в чотирьох злочинах, що випливають з його дій після програшу на виборах 2020 року, зокрема у змові з метою обману США і перешкоджанні офіційним діям. Трамп не визнав провини.

Звинувачення були переглянуті після того, як у резонансному рішенні цього літа Верховний суд США заявив, що Трамп користується частковим президентським імунітетом за злочини, які він скоїв, перебуваючи на посаді президента.