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Трамп закликав «викинути з країни» спецпрокурора, який веде справу щодо нього
09:57 25.10.2024 |
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вчергове розкритикував спецпрокурора Міністерства юстиції Джека Сміта, який веде справу щодо його спроб змінити результат виборів 2020 року, та закликав "викинути його з країни".
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.
В ефірі у четвер Трамп вдруге за день накинувся на Джека Сміта, який веде справу щодо його спроб вплинути на результат виборів 2020 року.
Трамп сказав, що Джека Сміта "варто вигнати з ними, психічно ненормальними", а потім повторив, що "Сміта варто вважати прихічно ненормальним і його варто викинути з країни".
У перших за день ремарках проти спецпрокурора Трамп заявив, що звільнить його "за дві секунди" у разі перемоги на виборах.
В середині жовтня Джек Сміт опублікував майже 2000 сторінок матеріалів кримінальної справи про спробу Дональда Трампа вплинути на результат виборів 2020 року.
Нагадаємо, прокурори звинуватили Дональда Трампа в чотирьох злочинах, що випливають з його дій після програшу на виборах 2020 року, зокрема у змові з метою обману США і перешкоджанні офіційним діям. Трамп не визнав провини.
Звинувачення були переглянуті після того, як у резонансному рішенні цього літа Верховний суд США заявив, що Трамп користується частковим президентським імунітетом за злочини, які він скоїв, перебуваючи на посаді президента.
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