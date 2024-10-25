Фінансові новини
- |
- 25.10.24
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
РФ надавала супутникові дані хуситам для атак на кораблі, - WSJ
09:44 25.10.2024 |
Російська Федерація надавала єменським хуситам цільові супутникові дані для наведення ракет та дронів при ударах по кораблях у Червоному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Wall Street Journal.
Обстріли суден, зокрема комерційних, в цій акваторії на Близькому сході з боку бойовиків-хуситів у Ємені триває з кінця минулого року. Угруповання, яке підтримує Іран, продовжує атакувати "головну артерію світової торгівлі", що сприяє ще більшій дестабілізації регіону.
"Хусити, які почали свої напади наприкінці минулого року через війну в Газі, зрештою почали використовувати російські супутникові дані, коли вони збільшували свої удари", - розповіли західним ЗМІ особа, знайома з цим питанням, та двоє європейських чиновників з питань оборони.
В публікації WSJ також вказується, що дані передавалися єменським бойовикам-хуситам через членів іранського Корпусу вартових Ісламської революції.
Одне з джерел американського видання уточнило, що ці члени КВІР Ірану "були включені до хуситів у Ємені".
Удари хуситів по кораблях у Червоному морі й Аденській затоці
Нагадаємо, починаючи з листопада минулого року хусити у Ємені завдають ударів по кораблях в регіоні Червоного моря. Вони пояснюють свої атаки на комерційне судноплавство "знаком солідарності" з угрупованням ХАМАС у Секторі Газа, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористів у відповідь на масовану атаку у жовтні 2023-го.
Військові США та коаліції країн Європи у відповідь розпочати операцію для захисту судноплавства у регіоні, а також атакують об'єкти бойовиків-хуситів у Ємені.
Додамо, хусити обіцяли не бити по кораблях та танкерах, які належать РФ та Китаю. Проте такі випадки все ж траплялися.
Додамо також, у вересні західні ЗМІ повідомляли, що ракети "Яхонт" (П-800 "Онікс"), які раніше РФ постачала "Хезболлі", Кремль збирається передати також єменським бойовикам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Південна Корея може розглянути можливість постачання зброї в Україну - президент
|В ЄС пояснили порядок сплати по кредиту у €35 мільярдів для України
|Кредит G7 для України: США виділяють $20 мільярдів
|ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Трамп закликав «викинути з країни» спецпрокурора, який веде справу щодо нього
|WSJ: Маск регулярно спілкується з Путіним з кінця 2022 року
|Блінкен зустрінеться у Лондоні з лідерами трьох близькосхідних країн, - CNN
|РФ надавала супутникові дані хуситам для атак на кораблі, - WSJ
|Іран готується до війни з Ізраїлем, але всіляко намагається її уникнути, - NYT
|Якщо Путін залучить війська з КНДР до війни, то це буде ескалація конфлікту, - Лукашенко
Бізнес
|Arm хоче скасувати ліцензію Qualcomm на виробництво чипів
|Учені відновили зір мавпі за допомогою стовбурових клітин людини
|У Німеччині довели ефективність чотириденного робочого тижня
|У Google Play тепер допускається необмежена кількість одночасно завантажуваних додатків
|6G уже поруч: учені зафіксували вражаючий рекорд швидкості передачі даних - у 9000 разів швидше за середній показник 5G
|AMD анонсувала Ryzen 9000 X3D та здешевлення решти нових процесорів
|Акції ядерних компаній б'ють рекорди завдяки інвестиціям Amazon і Google в малі реактори