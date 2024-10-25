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Південно-Африканська Республіка викрила російську брехню на саміті БРІКС
23:48 24.10.2024 |
Заяви Росії про те, що з ПАР на саміті БРІКС було досягнуто домовленості щодо залучення кредиту в південноафриканських рандах для держкорпорації ВЕБ.РФ, не відповідають дійсності.
Про це повідомляє news24.
Банк розвитку Південної Африки (DBSA) спростував підписання угоди про кредитну лінію з російським державним гігантом ВЕБ.РФ, який потрапив під санкції.
Голова правління банку Ібрагім Расоол дійсно був присутній на саміті у Казані, але на зустрічі обговорювали включення нових членів БРІКС до платформи Механізму міжбанківського співробітництва.
"Наразі в рамках цього механізму не укладено жодних кредитних угод", - додали в банку.
ВЭБ.РФ, одна з найбільших фінансових установ Росії, надає кредити на інфраструктурні проекти та проекти розвитку.
Великобританія запровадила санкції проти ВЭБ.РФ понад десять років тому після анексії Криму Росією, а США включили його до санкційного списку з 2022 року після вторгнення Росії в Україну.
Санкції США передбачають заморожування його закордонних активів, а також виключення банку з системи міжбанківських платежів SWIFT. На думку уряду США, ВЭБ допомагає "підтримувати обороноздатність Росії та її економіку".
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