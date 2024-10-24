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АНАЛІТИКА

Генсек ООН у РФ закликав до миру, Путін глузливо відповів

 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до миру в Секторі Гази, Лівані, а також в Україні, яка потерпає від агресивної війни у з боку Росії. Відповідну заяву генсек ООН зробив у четвер, 24 жовтня, на саміті БРІКС у російському місті Казань.

"Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - наголосив Гутерріш, якого цитує інформагенція dpa. Власне, міжнародне право передбачає територіальну недоторканність держав, і Генеральна Асамблея закликала до виведення російських військ з української території, нагадує агенція.

Крім того, Гутерріш зазначив, що світові проблеми можна подолати лише, якщо всі країни діятимуть спільно як "глобальна родина".

Глузлива реакція Путіна на слова Гутерріша

Натомість президент Росії Володимир Путін, до якого насамперед були адресовані слова генсека ООН, не погодився з цим закликом. Путін навіть поглузував з наведеного очільником ООН порівняння світу з родиною.

"Пан Генеральний секретар сказав про те, що ми всі маємо жити як одна велика сім'я. Ми так і живемо... У сім'ях, на жаль, часто трапляються сварки, скандали, поділ майна, справа іноді доходить і до бійки", - зіронізував Путін, якого цитує пресслужба Кремля.

Нагадаємо, напередодні в Брюсселі наголошували, що очікують від усіх учасників саміту БРІКС, а особливо від Гутерріша, що вони тиснутимуть на Путіна з метою покласти край агресивній війні Росії проти України.

Як повідомлялося, МЗС України засудило участь Гутерріша в цій зустрічі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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