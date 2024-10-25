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США запропонували G7 розглянути санкції щодо російського паладію та титану, - Bloomberg
23:34 24.10.2024 |
У Вашингтоні пройшла зустріч заступників міністрів фінансів G7. Представники адміністрації Байдена запропонували учасникам зустрічі розглянути санкції щодо російського паладію та титану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними анонімного джерела видання, США висунули ідею підштовхнути розмову про подальше пригнічення російської економіки.
Паладій є ключовим інгредієнтом комп'ютерних мікросхем і каталітичних нейтралізаторів для автомобілів, тоді як титан використовується від літаків до медичних імплантатів.
Одна з головних проблем полягає в тому, що Європа залежить від металів і в минулому не виявляла бажання націлюватися на них.
Зауважимо, що США вже внесли російський титан у чорний список, однак західні уряди обережно припиняють поставки, побоюючись розбурхати світові ринки та порушити власні ланцюжки поставок.
Санкції проти титану також стануть бойовою відповіддю на нещодавню пропозицію російського диктатора Володимира Путіна.
Нагадаємо, що у вересні він запропонував своєму уряду подумати про обмеження експорту деяких товарів, таких як нікель, титан і уран, у відповідь на санкції Заходу, переконавшись, що це не зашкодить Росії.
Зауважимо, що окрім цього, Європейський Союз обговорює питання щодо підвищення мит на додаткові сільськогосподарські та продовольчі товари, а також добрива з РФ та Білорусі.
А раніше цього року Рада ЄС схвалила мита на зернові та олійні з території Росії та Білорусі. Ці тарифи досить високі, щоби на практиці придушити такий імпорт до ЄС.
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