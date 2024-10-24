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АНАЛІТИКА

Індія перешкоджає вступу Туреччини в БРІКС, - Bild

 

Напередодні 16-го саміту БРІКС Туреччина подала заявку на асоційоване членство в групі. Однак на підсумковій пресконференції другого дня саміту на цю тему не було зроблено жодних заяв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Експерт із зовнішньої політики Туреччини в аналітичному центрі США "Фонд Карнегі за міжнародний мир" Сінан Юльген наголосив, що не було навіть голосування щодо вступу Туреччини до БРІКС.

За даними турецького ексдипломата, приєднанню Туреччини до БРІКС заважає Індія, мовляв, через хороші відносини Анкари з ворожим для Делі Пакистаном.

Юльген пояснив, що є кілька причин бажання Ердогана доєднатися до БРІКС. Перш за все, йдеться про посилення "стратегічної автономії" за допомогою цієї платформи. Окрім того, Анкара в такий спосіб може хотіти продемонструвати своє розчарування через позицію ЄС, який гальмує питання членства Туреччини, а також модернізацію митного союзу ЄС.

"Політичний престиж" - ще один із мотивів Ердогана. Президент хоче показати, "що він може сидіти за столами НАТО і БРІКС одночасно", - каже експерт.

Критики, втім, кажуть, що такими маневрами Ердоган, який вважає себе "посередником" на міжнародній арені, навпаки загнав свою країну в зовнішньополітичну ізоляцію.

Водночас, видання зауважило, що заявка Туреччини розлютила її західних партнерів насамперед союзників по НАТО.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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