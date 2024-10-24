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АНАЛІТИКА

Європарламент закликав ЄС припинити свою залежність від експорту газу з Азербайджану

 

Європейський парламент у четвер, 24 жовтня, ухвалив резолюцію, присвячену ситуації в Азербайджані, в якій закликав ЄС "припинити свою залежність від експорту газу з Азербайджану". Її було ухвалено значною більшістю: 453 голоси "за", 31 "проти", 89 утрималися, йдеться на сайті ЄП.

Вимога євродепутатів пов'язана з кількома факторами.

По-перше, Європарламент вважає, що в Азербайджані систематично порушуються права людини. По-друге, європейські депутати засуджують воєнні дії Азербайджану проти Вірменії у 2023 році.

І, по-третє, Європарламент стурбований поглибленням відносин між Азербайджаном та Росією під час російсько-української війни. Депутати побоюються, що під виглядом азербайджанського газу до Європи може постачатися російський газ, що підриває зусилля ЄС зі зменшення залежності від Росії.

Резолюція закликає Євросоюз припинити свою залежність від імпорту газу з Азербайджану та призупинити меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі енергетики, підписаний у 2022 році.

Умовою для майбутньої співпраці Азербайджану з Євросоюзом, на думку євродепутатів, має бути звільнення політв'язнів, проведення правових реформ, покращення ситуації з правами людини, готовність до мирних перемовин з Вірменією.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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