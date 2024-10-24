Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Auchan після понад двох з половиною років війни продає «дочку» в Росії

 

Французький ритейлер Auchan після понад двох з половиною років повномасштабного вторгнення Росії в Україну нарешті продає свою дочірню компанію у країні-агресорі.

Про це стало відомо французькому виданню Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Від початку російського російсько-української великої війни ритейлер, що належить французькій родині Мюльє, вперто відмовлявся залишати Росію, на яку робив ставку протягом 20 років.

Офіційно у компанії пояснювали це тим, що не хочуть карати місцеве населення та місцевих працівників мережі. Насправді ж Росія була одним з її значних ринків.

Щойно стало зрозуміло, що для Auchan стає неможливим продовжувати працювати, дотримуючись усіх пакетів санкцій, накладених ЄС, сім'я Мюльє нарешті почала свій відступ з Росії, пише видання.

За його інформацією, група Auchan обрала двох потенційних покупців мережі, що охоплює 230 магазинів у Росії.

"На відміну від інших європейських дистриб'юторів, які є менш обережними, Auchan суворо дотримується санкцій, накладених на Росію. Він не інвестує і не залучає жодної копійки.

Це ставить його у дуже невигідне становище порівняно з місцевими ритейлерами, які належать російським олігархам і які нічого не можуть зробити зі своїми грошима, окрім як інвестувати їх у свою компанію", - пояснив представник компанії.

Тепер, коли два потенційні покупці обрані, перед групою постало завдання уникнути шляху інших груп, таких як Danone і Carslberg. Їхні російські активи, яких вони хотіли позбутися свого часу, були націоналізовані за одну ніч, оскільки потенційні покупці не мали схвалення Москви.

У 2022 році торгівельна мережа Auchan припинила інвестиції в РФ. Вона заявила, що перестане відкривати нові магазини та ремонтувати існуючі магазини.

На початку 2023 року розслідування показало, що російська "дочка" Auchan постачала товари російським військовим.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2630
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 44,5413
  0,1058
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9585  0,00 0,01 41,5631  0,01 0,03
EUR 44,3635  0,14 0,32 45,0977  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2850  0,00 0,01 41,3000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес