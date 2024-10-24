Німцям дозволили вирощувати канабіс: що змінилося?

З квітня цього року канабіс у Німеччині частково легалізований для немедичних цілей - його можна відкрито курити та зберігати. З липня коноплі дозволили вирощувати приватним особам - до трьох рослин одночасно, але, як наголошується, винятково для особистого користування. Таким чином влада відреагувала на зростання споживання та появу в країні величезного чорного ринку.

Також у Німеччині той, хто хоче отримати легальний доступ до марихуани, але при цьому не культивувати її вдома самостійно, може вступити до так званих об'єднань з вирощування, або соціальних клубів любителів канабісу (Cannabis Social Clubs). Їхньою метою є некомерційне виробництво та продаж канабісу та матеріалів для його розведення (насіння та розсади) для особистого споживання, а також інформування, профілактика та консультування з питань залежності.

Такі клуби уже з'явилися у Німеччині. Кожен може налічувати до 500 осіб і виробляти стільки "травки", скільки - у перерахунку - дозволено купувати для особистого володіння одному учаснику: повнолітнім щомісяця до 50 грамів, а учасникам віком від 18 до 21 року - до 30 грамів на місяць з максимальним вмістом тетрагідроканабінолу 10 відсотків. Загалом удома можна зберігати 30-50 грамів сушених конопель, а в громадських місцях дорослим можна мати при собі не більше 25 грамів.

Час збирати врожай

Зараз, наприкінці жовтня, збирають один з перших "урожаїв", вирощених у Соціальному клубі любителів канабісу в громаді Гандеркезе у федеральній землі Нижня Саксонія. "Для нас це історичний момент, - сказав інформаційній агенції epd Даніель Койне (Daniel Keune), голова цього клубу, який першим отримав ліцензію на вирощування конопель у Німеччині. - Бути клубом, що легально розповсюджує канабіс, - це привілей і ознака соціальних змін. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість взяти на себе відповідальність і створювати безпечний для споживачів продукт".

За словами Койне, половину із 400 рослин, вирощених у секретному місці, вже зібрано. За два-три тижні вони висохнуть, і зареєстровані члени клубу зможуть купити належну їм норму за ціною від 8 до 12 євро за грам.

Як працюють клуби любителів канабісу

Робота об'єднань фінансується за рахунок членських внесків - від 100 до 500 євро на рік. Окрім можливості для вирощування в особистих цілях, вони є єдиним легальним джерелом продажу канабісу для споживачів у ФРН. Тож навіть той, хто курить "траву" лише зрідка, змушений вступити в клуб, якщо не хоче мати справу з нелегальними дилерами.

Для членства потрібно бути старше 18 років і мати німецьке громадянство або дозвіл на проживання чи перебування в Німеччині на термін не менш ніж шість місяців. Однак щоб придбати готовий до вживання продукт у клубі, необхідно бути його членом не менше трьох місяців і брати активну участь у діяльності спільноти.

До речі, куріння косяків на територіях та у приміщеннях німецьких клубів заборонено. Під забороною - і перепродаж придбаного у клубі канабісу. Водночас насіння і саджанці для домашнього вирощування можуть придбавати як члени об'єднання, так і люди, які в ньому не перебувають. Насіння навіть можна пересилати поштою, але рослини - ні. Ці правила покликані запобігти наркотуризму та будь-якій комерційній діяльності з канабісом.

Як захищають дітей

За даними спілки суспільних медіакомпаній ARD, з липня до жовтня на отримання ліцензії подали заявки 336 канабіс-клубів по всій Німеччині. Відповідати жорстким вимогам непросто - реєстрацію отримали наразі лише 34 відсотки, а сім заявок було відхилено. Утім, як каже Даніель Койне: "кожен грам, який одержують від нас члени клубу, - це мінус один грам, придбаний на чорному ринку".

Суворо контролюється і діяльність клубів. Так, вироблений ними канабіс повинен відповідати медичним обмеженням, а його передачу членам об'єднання необхідно здійснювати у непрозорому пакуванні та супроводжувати інструкцією із застережливим текстом. У разі якщо рослини необхідно перевезти з місця вирощування до клубу, розташованого в іншому місті, цей етап потрібно зареєструвати у відповідних органах.

До того ж, вирощувати коноплі дозволяється не менш ніж за 200 метрів від шкіл та інших дитячих та юнацьких установ, а також ігрових майданчиків. Реклама заборонена. Термін дії ліцензії для клубу на вирощування та продаж своїм членам конопель обмежений сімома роками, але може бути продовжений після п'яти років роботи. Влада інспектуватиме такі організації мінімум раз на рік, а ті, своєю чергою, зобов'язані облікувати і регулярно звітувати про свою діяльність. До того ж, у кожного офіційно зареєстрованого клубу має бути концепція захисту молоді та здоров'я, а також фахівець із профілактики наркозалежності.

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Раніше стало відомо, що уряд Німеччини має намір посилити квітневий закон про легалізацію марихуани з метою запобігти появі різних бізнес-моделей навколо вирощування конопель.

Вчені - про наслідки вживання канабісу

Німеччина стала дев'ятою країною у світі, що, хоч і частково, але легалізувала канабіс. Відповідні пояснення опубліковані на сайті міністерства охорони здоров'я Німеччини. Однак актуальних даних про те, чи зросло споживання канабісу в країні після його часткової легалізації та дозволу на вирощування для особистого споживання, ще немає. Торік, за повідомленнями ЗМІ, марихуану курили приблизно 4,5 мільйона німців.

Лібералізація закону наразилася на серйозну критику. Багато фахівців, зокрема експертка із залежностей Анґела Венцель (Angela Wenzel), попереджають про наслідки для дітей та підлітків, для яких дорослі є прикладом для наслідування. "Якщо дорослим цей наркотик дозволено вживати легально, то небезпека його впливу на здоров'я молоді залишається недооціненою", - вважає головна лікарка клініки імені Дітріха Бонгеффера в Альгорні під Ольденбургом. Канабіс впливає на зрілість мозку у дітей та підлітків і, в найгіршому випадку, може призвести до незворотних розладів, як-от депресія, тривожність чи психоз, попереджає експертка.