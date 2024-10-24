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Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт
11:52 24.10.2024 |
Російські користувачі поскаржилися на неможливість завантажити оновлення драйверів із сайту Nvidia.
Про це пише російське видання The Moscow Times.
Видання зазначає, що під час спроби завантажити нову версію програмного забезпечення для відеокарт лінійки GeForce висвічується повідомлення про заборону доступу і блокування запиту фаєрволом Edgecast WAF.
Оновлення драйверів не завантажуються і через додаток для відеокарт Nvidia, пише DTF.
"Однак завантаження стає можливим при використанні VPN. Аналогічні проблеми спостерігаються в Білорусі. Офіційних коментарів від американської компанії не надходило", - пише видання.
Nvidia є провідним виробником відеокарт і чипів, а також головним бенефіціаром розвитку штучного інтелекту. У середині жовтня вона обігнала за капіталізацією Microsoft ($3,31 трлн проти $3,12 трлн) і стала другою в списку найдорожчих компаній світу після Apple ($3,52 трлн).
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