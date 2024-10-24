Фінансові новини
- |
- 24.10.24
- |
- 12:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Казахстан відмовляється допомагати Росії обходити санкції
09:41 24.10.2024 |
Влада Казахстану виступає проти того, щоб Росія використовувала територію країни для обходу міжнародних санкцій.
Про це заявив заступник глави МЗС республіки Роман Василенко, пише російське видання The Moscow Times.
"Казахстан не вводив санкції проти Росії, і Казахстан не приєднався до санкцій проти Росії. Водночас ми не хочемо, щоб нашу територію використовували для обходу санкцій", - сказав Василенко в інтерв'ю польському агентству РАР (цитата за ТАСС).
За його словами, позиція Астани "відома і зрозуміла" всім зацікавленим сторонам, і до неї з розумінням ставляться як у Росії, так і на Заході.
Василенко підкреслив, що вживають усіх необхідних заходів для того, щоб обходу санкцій не відбувалося, оскільки республіка "не бажає введення вторинних санкцій". Він також зазначив, що у двосторонніх відносинах між Астаною і Москвою "проблем немає", але існують "різні питання", оскільки самі по собі відносини двох сусідніх держав "дуже різноманітні".
Раніше заступник прем'єр-міністра Казахстану Серік Жумангарін говорив, що Астана не підтримує антиросійські санкції, але дотримується їх, "тому що це вигідно з економічної точки зору". "У нас невелика економіка, природно, санкційного тиску ми не витримаємо", - пояснював Жумангарін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кредит G7 для України: США виділяють $20 мільярдів
|ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7
|США дадуть $20 млрд у межах кредиту G7, частину хочуть виділити на зброю Україні
|Підприємства повторно перевірять на критичність для бронювання від мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міноборони: Аудит використання військової допомоги США не виявив значних порушень
|Бунт проти ультраправих: як Австрія уникла приходу до влади проросійської партії
|У Нідерландах почали перевіряти, як офіси дотримуються заборони одноразових стаканчиків
|Польський дипломат: Проєкт «Східний щит» базується на українському досвіді
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт
|В ЄС пояснили порядок сплати по кредиту у €35 мільярдів для України
Бізнес
|AMD анонсувала Ryzen 9000 X3D та здешевлення решти нових процесорів
|Акції ядерних компаній б'ють рекорди завдяки інвестиціям Amazon і Google в малі реактори
|Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite — процесор для смартфонів, відомий як 8 Gen 4
|З наступного року баланс PayPal відображатиметься в Apple Wallet
|Суд США задовольнив прохання Google щодо антимонопольного позову
|Виробник «мавіків» подав до суду на Пентагон
|Маску загрожує величезний штраф через невиконання закону ЄС і звинувачень у поширенні дезінформації та відсутності модерації в X