Економічна активність у США практично не змінилася з початку вересня - Beige Book

Економічна активність у США практично не змінилася з початку вересня, хоча у двох із дванадцяти округів країни було зафіксовано стримане (modest) посилення темпів зростання, йдеться в опублікованому в середу Федеральною резервною системою (ФРС) регіональному огляді, який за кольором обкладинки називають Beige Book ("Бежева книга").

Активність у банківському секторі загалом була стабільною або трохи зросла. Водночас більшість округів повідомили про зниження активності у виробничій сфері.

Звіти про споживчі витрати були неоднозначними, одночасно деякі округи відзначили зрушення у складі покупок у бік менш дорогих товарів.

Короткочасний страйк у портах на Атлантичному узбережжі країни спричинив лише незначні тимчасові збої, зазначається у звіті. Збиток від урагану вплинув на врожай і призвів до припинення ділової активності та туризму на південному сході США.

"Активність у сільському господарстві залишалася на колишньому рівні або стримано знизилася, водночас ціни на деякі культури залишалися нерентабельно низькими", - йдеться в документі.

Зайнятість трохи зросла на початку осені, а заробітна плата загалом продовжувала зростати стриманими або помірними (moderate) темпами.

Інфляція продовжувала сповільнюватися, також підвищення цін на товари було незначним або стриманим у більшості округів. Проте підйом вартості деяких продуктів харчування, як-от яйця і молочні продукти, був більш різким.

Огляд Beige Book формується на основі результатів опитувань дванадцяти ФРБ і традиційно публікується приблизно за два тижні до засідання Федеральної резервної системи. Інформацію, використану під час складання нинішнього звіту, було зібрано до 11 жовтня включно та опрацьовано ФРБ Нью-Йорка.