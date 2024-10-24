Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Економічна активність у США практично не змінилася з початку вересня - Beige Book

 

Економічна активність у США практично не змінилася з початку вересня, хоча у двох із дванадцяти округів країни було зафіксовано стримане (modest) посилення темпів зростання, йдеться в опублікованому в середу Федеральною резервною системою (ФРС) регіональному огляді, який за кольором обкладинки називають Beige Book ("Бежева книга").

Активність у банківському секторі загалом була стабільною або трохи зросла. Водночас більшість округів повідомили про зниження активності у виробничій сфері.

Звіти про споживчі витрати були неоднозначними, одночасно деякі округи відзначили зрушення у складі покупок у бік менш дорогих товарів.

Короткочасний страйк у портах на Атлантичному узбережжі країни спричинив лише незначні тимчасові збої, зазначається у звіті. Збиток від урагану вплинув на врожай і призвів до припинення ділової активності та туризму на південному сході США.

"Активність у сільському господарстві залишалася на колишньому рівні або стримано знизилася, водночас ціни на деякі культури залишалися нерентабельно низькими", - йдеться в документі.

Зайнятість трохи зросла на початку осені, а заробітна плата загалом продовжувала зростати стриманими або помірними (moderate) темпами.

Інфляція продовжувала сповільнюватися, також підвищення цін на товари було незначним або стриманим у більшості округів. Проте підйом вартості деяких продуктів харчування, як-от яйця і молочні продукти, був більш різким.

Огляд Beige Book формується на основі результатів опитувань дванадцяти ФРБ і традиційно публікується приблизно за два тижні до засідання Федеральної резервної системи. Інформацію, використану під час складання нинішнього звіту, було зібрано до 11 жовтня включно та опрацьовано ФРБ Нью-Йорка.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2739
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 44,4355
  0,2726
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9585  0,00 0,01 41,5631  0,01 0,03
EUR 44,3635  0,14 0,32 45,0977  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2850  0,00 0,01 41,3000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес