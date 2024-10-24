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Фінляндія стикається з актами саботажу з боку Росії
09:21 24.10.2024 |
НАТО і західні розвідслужби, зокрема фінська, попереджають, що Росія стоїть за ворожими діями, кількість яких зростає в євроатлантичному регіоні, від повторюваних кібератак і до пов'язаних із Москвою підпалами - і все це Росія заперечує, повідомляє Reuters.
"Ми стикаємося з перебоями в роботі, актами саботажу, різними видами шкоди та інструментальною міграцією, серед іншого. Це створює загальне відчуття невизначеності та розпливчастості щодо того, що правда, а що ні", - заявила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне.
За її словами, розслідування багатьох випадків триває. "Втім, ґрунтуючись на інформації, отриманій від цивільної та військової розвідки, ми маємо чіткі ознаки, що вказують на Росію", - сказала вона, додавши, що зв'язок найочевидніший у GPS-перешкодах, які Фінляндія спостерігала у своєму морському та повітряному сполученні.
"Наразі Росія є основним суб'єктом, який здійснює широкомасштабні операції впливу проти нас", - сказала вона.
Деякі з підозрілих випадків можуть бути пов'язані з вандалізмом і не мати стосунку до державних структур, а скоріше, навпаки, люди стали більш пильними до подібних інцидентів, заявили у фінській службі безпеки і розвідки Supo.
Зокрема, найбільший кредитор Північного регіону Nordea протягом кількох тижнів зазнавав безпрецедентної кампанії відмови в обслуговуванні. Атаки спонукали Національне бюро розслідувань Фінляндії почати в п'ятницю розслідування кібератак, спрямованих на фінансовий сектор.
У заяві Nordea, надісланій агентству Reuters, йдеться про наступне: "Нещодавня хвиля DDoS-атак, що почалася в середині вересня в скандинавських країнах, була найагресивнішою з усіх, які ми коли-небудь бачили. Атаки призвели до тимчасового уповільнення або недоступності онлайн-сервісів".
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