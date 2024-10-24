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Литва розриває угоду з Росією про торгове мореплавство
09:19 24.10.2024 |
Кабінет міністрів Литви підтримав пропозицію про денонсацію угод з Росією щодо торгового мореплавства.
Про це повідомляє литовська газета Kauno diena.
Після схвалення цієї ініціативи урядом, у президента попросять подати це питання до Сейму для денонсації угоди.
Міністерство транспорту пояснює, що угода була підписана у 1993 році та регулює відносини у сфері морського транспорту. Вона включає правила перевезення вантажів, співпрацю між судноплавними компаніями та пов'язаними організаціями, виконання митних та інших формальностей у портах, дозвіл членам екіпажу виходити на берег без візи, а також інші аспекти мореплавства.
За словами міністерства, положення цієї угоди більше не є актуальними для Литви. Крім того, денонсація пропонується через агресію Росії проти України та грубе порушення міжнародного права з боку Кремля, що призвело до повного припинення співпраці з російським режимом.
У проєкті зазначається, що угода втратила актуальність, оскільки Литва є членом Міжнародної морської організації та Міжнародної організації праці, а також приєдналася до регіональних угод.
Конвенції цих організацій, які Литва ратифікувала, гарантують права моряків на вихід на берег без візи, безпечні умови праці та життя на суднах, справедливі умови працевлаштування, доступ до охорони здоров'я та соціальних гарантій.
Також ці угоди регулюють різні сфери міжнародного судноплавства, включаючи безпечну експлуатацію суден, запобігання забрудненню з суден, захист суден і умови праці та проживання моряків на борту.
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