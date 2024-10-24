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CNN: Мінфін США попередив Маска щодо його передвиборчих розіграшів $1 млн
09:11 24.10.2024 |
Міністерство юстиції США нібито застерегло мільярдера Ілона Маска щодо його щоденних розіграшів 1 мільйона доларів для підписників петиції.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
Співрозмовники повідомили телеканалу, що ініціативний комітет Маска отримав листа від відділу публічної доброчесності Міністерства юстиції, який відповідає за розслідування потенційних порушень виборчого законодавства. У ньому йдеться про те, що такі подарунки Маска можуть бути порушенням федерального законодавства.
Нагадаємо, Ілон Маск вже запустив у Пенсильванії - одному з "хитких" штатів, де буде визначатися результат президентських виборів - розіграші мільйона доларів щоденно серед людей, які підпишуть ініційовану ним петицію зі стороннього питання. Для цього необхідно зареєструватися як виборець.
За актуальними умовами розіграшу, мільйони розігруються між підписниками петиції, які зареєстровані як виборці в Аризоні, Мічигані, Джорджії, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії або Вісконсині.
Низка юристів одразу ж висловили застереження, що це може розглядатися як фактично фінансове заохочення до реєстрації для голосування. Федеральне законодавство забороняє платити за реєстрацію виборцем.
Маск заперечує твердження, що це його спроба збільшити кількість зареєстрованих виборців, які у підсумку могли би забезпечити переможний результат Трампу. Він аргументує, що підписувати петицію може будь-хто незалежно від партійної належності.
Раніше повідомляли, що десяток колишніх посадовців Республіканської партії і прокурорів закликали генпрокурора Мерріка Гарланда і генпрокурора Пенсильванії дослідити відповідність закону розіграшів від Маска.
З липня Маск особисто пожертвував щонайменше 75 млн доларів на підтримку переобрання Трампа.
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