Туреччина після теракту в Анкарі вдарила по курдах в Іраку та Сирії

Турецькі військово-повітряні сили вдарили по позиціях бойовиків Курдської робітничої партії у Іраку та Сирії.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".

Як повідомило оборонне відомство, повітряну операцію проведено "з метою усунення терористичних нападів на наш народ і сили безпеки".









Внаслідок авіаударів, як стверджує Анкара, було знищено 32 цілі, які належали терористам.

Багатьох бойовиків вдалося нейтралізувати з мінімальним ризиком для цивільного населення та навколишнього середовища, заявили у Міноборони Туреччини та запевнили, що операція буде продовжуватись.

"Під час цих операцій було вжито всіх заходів обережності, щоб не завдати шкоди невинному цивільному населенню, дружнім елементам, історичним і культурним цінностям та навколишньому середовищу", - додало турецьке оборонне відомство.





Нагадаємо, у середу, 23 жовтня, стався теракт біля штаб-квартири компанії Turkish Aerospace Industries в Кахраманказані, що приблизно за 28 км від Анкари.

ЗМІ раніше повідомили, що напад скоїли троє терористів. Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая стверджував, що двох із них нейтралізували.

Ввечері повідомлялося, що внаслідок теракту загинуло п'ятеро людей.