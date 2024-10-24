Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російським банкам не вистачає валюти: «Сбєрбанк» припинив видавати кредити навіть у юанях

 

Найбільший російський банк - "Сбєрбанк" - припинив видавати кредити у валюті і планує скорочувати валютний кредитний портфель через погіршення ситуації з юаневою ліквідністю.

Про це заявив старший віцепрезидент банку, керівник блоку "Фінанси" Тарас Скворцов, передає російський Інтерфакс.

"Проблема в ліквідності залишається, і ми не бачимо перспектив для покращення ситуації, крім довгострокової стратегії щодо скорочення кредитного портфеля у валюті", - визнав російський банкір.

Він уточнив, що на валютні кредити припадає менше 17% портфеля "Сбєрбанку". Після того, як цей російський держбанк потрапив під санкції, йдеться переважно про кредити у китайських юанях.

Однак банк планує і надалі зменшувати обсяг валютних кредитів, каже Скворцов: цього року "практично не видали жодного кредиту у юанях".

Раніше перший заступник голови правління іншого великого російського банку ВТБ Дмитро П'янов закликав "готуватися до того, що у той чи інший спосіб валютне кредитування в Росії обмежуватиметься". На його думку, це відбуватиметься або через неможливість залучити додаткові юані, або через держрегулювання.

Як повідомлялося, раніше у Мінфіні РФ визнали, що переговори з Китаєм про випуск російських суверенних облігацій у юанях, що тривають 9 років, зайшли в глухий кут. Так, Росії поки не вдалося домовитися про створення з Китаєм "депозитарного мосту", який би дозволив російському уряду позичати китайську валюту на прийнятних для себе умовах.

Тим часом великий російський бізнес через дефіцит валюти стикається із проблемами при погашенні боргів у китайських юанях, які набирав після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, повідомляло агентство Bloomberg.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2739
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 44,4355
  0,2726
 0,61

Курс обміну валют на вчора, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9548  0,02 0,05 41,5768  0,02 0,04
EUR 44,5060  0,10 0,22 45,2264  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,07 0,17 41,3000  0,07 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес