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Російським банкам не вистачає валюти: «Сбєрбанк» припинив видавати кредити навіть у юанях
23:40 23.10.2024 |
Найбільший російський банк - "Сбєрбанк" - припинив видавати кредити у валюті і планує скорочувати валютний кредитний портфель через погіршення ситуації з юаневою ліквідністю.
Про це заявив старший віцепрезидент банку, керівник блоку "Фінанси" Тарас Скворцов, передає російський Інтерфакс.
"Проблема в ліквідності залишається, і ми не бачимо перспектив для покращення ситуації, крім довгострокової стратегії щодо скорочення кредитного портфеля у валюті", - визнав російський банкір.
Він уточнив, що на валютні кредити припадає менше 17% портфеля "Сбєрбанку". Після того, як цей російський держбанк потрапив під санкції, йдеться переважно про кредити у китайських юанях.
Однак банк планує і надалі зменшувати обсяг валютних кредитів, каже Скворцов: цього року "практично не видали жодного кредиту у юанях".
Раніше перший заступник голови правління іншого великого російського банку ВТБ Дмитро П'янов закликав "готуватися до того, що у той чи інший спосіб валютне кредитування в Росії обмежуватиметься". На його думку, це відбуватиметься або через неможливість залучити додаткові юані, або через держрегулювання.
Як повідомлялося, раніше у Мінфіні РФ визнали, що переговори з Китаєм про випуск російських суверенних облігацій у юанях, що тривають 9 років, зайшли в глухий кут. Так, Росії поки не вдалося домовитися про створення з Китаєм "депозитарного мосту", який би дозволив російському уряду позичати китайську валюту на прийнятних для себе умовах.
Тим часом великий російський бізнес через дефіцит валюти стикається із проблемами при погашенні боргів у китайських юанях, які набирав після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, повідомляло агентство Bloomberg.
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