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Шольц стримано відреагував на ідею змінити статус біженців з України
23:28 23.10.2024 |
У канцлера Німеччини Олафа Шольца прохолодно відреагували на ідею міністра фінансів Крістіана Лінднера переглянути правовий статус українських біженців, щоб зменшити витрати на соціальні виплати і залучити більше українців, які одержують допомогу, на ринок праці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.
Лінднер пропонує замінити виплати, які зараз отримують українці на рівні з іншими резидентами країни (так звані Bürgergeld, гроші для громадян), пільгами для шукачів притулку з інструментами політики на ринку праці.
Він також хоче, щоб у майбутньому одержувачам допомоги відшкодовувалися витрати на житло за фіксованою ставкою, а не за фактичними витратами.
Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що канцлер Олаф Шольц "взяв до відома заяву міністра фінансів".
"Але наразі у федеральному уряді немає жодних загальних планів щодо цього", - продовжив він.
Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям із України.
Сам Шольц раніше закликав сотні тисяч українців, які знайшли прихисток в країні, влаштуватися на роботу.
Уряд Німеччини нещодавно вже погодив законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів Bürgergeld.
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