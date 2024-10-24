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АНАЛІТИКА

Влада Туреччини повідомила про теракт біля офісу оборонної компанії TAI під Анкарою

 

У результаті теракту в провінції Анкара на підприємстві Turkish Aerospace Industries, яке виробляє і військову техніку, загинуло вже п'ятеро людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, передає "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За словами міністра, кількість загиблих у результаті теракту в Анкарі вже становить п'ятеро людей. Зросла й кількість поранених - 22.

Він також сказав, що, за попередніми даними, за терактом стояли члени Робітничої партії Курдистану - організації, яку Анкара вважає терористичною.

"Ми будемо ділитися ідентифікаційними даними та іншими доказами, коли вони стануть більш зрозумілими", - додав Єрлікая.

Теракт у середу вдень стався біля штаб-квартири компанії Turkish Aerospace Industries в Кахраманказані, що приблизно за 28 кілометрів від Анкари.

Влада Туреччини повідомила про теракт біля офісу оборонної компанії TAI під Анкарою

 

ЗМІ повідомили, що напад скоїли троє терористів. Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая стверджував, що двох із них нейтралізували.

Влада Туреччини повідомила про теракт біля офісу оборонної компанії TAI під Анкарою

 

Turkish Aerospace Industries - державна компанія з виробництва зброї та аерокосмічних технологій, що базується поблизу столиці Туреччини Анкари.

Вона виробляє як військові, так і цивільні літаки та гелікоптери, а також безпілотні системи для збройних сил Туреччини та інших країн світу.

TAI була створена з метою зменшення залежності Туреччини від іноземного імпорту аерокосмічних технологій військового призначення.
 

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