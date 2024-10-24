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Влада Туреччини повідомила про теракт біля офісу оборонної компанії TAI під Анкарою
23:24 23.10.2024 |
У результаті теракту в провінції Анкара на підприємстві Turkish Aerospace Industries, яке виробляє і військову техніку, загинуло вже п'ятеро людей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, передає "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За словами міністра, кількість загиблих у результаті теракту в Анкарі вже становить п'ятеро людей. Зросла й кількість поранених - 22.
Він також сказав, що, за попередніми даними, за терактом стояли члени Робітничої партії Курдистану - організації, яку Анкара вважає терористичною.
"Ми будемо ділитися ідентифікаційними даними та іншими доказами, коли вони стануть більш зрозумілими", - додав Єрлікая.
Теракт у середу вдень стався біля штаб-квартири компанії Turkish Aerospace Industries в Кахраманказані, що приблизно за 28 кілометрів від Анкари.
ЗМІ повідомили, що напад скоїли троє терористів. Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая стверджував, що двох із них нейтралізували.
Turkish Aerospace Industries - державна компанія з виробництва зброї та аерокосмічних технологій, що базується поблизу столиці Туреччини Анкари.
Вона виробляє як військові, так і цивільні літаки та гелікоптери, а також безпілотні системи для збройних сил Туреччини та інших країн світу.
TAI була створена з метою зменшення залежності Туреччини від іноземного імпорту аерокосмічних технологій військового призначення.
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