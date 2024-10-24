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АНАЛІТИКА

Bloomberg: російська воєнна економіка минула пік зростання, починає виснажуватися

 

Російська воєнна економіка, яка показувала значне зростання в першій половині року, демонструє ознаки виснаження, пише Bloomberg. Промислове виробництво скорочується, центральний банк готується підняти ставку до кризових 20%, а експерти прогнозують подальше уповільнення зростання.

Свій пік російська економіка, ймовірно, пройшла у середині року.

"Питання, якою буде траєкторія зростання в наступному році, залишається відкритим - чи це буде жорстка, чи м'яка посадка для економіки", - сказав економіст Олег Кузьмін з московського офісу Ренессанс Капітал. Жорстка посадка означає різке і болісне сповільнення економіки, яке може призвести до рецесії та фінансової кризи. М'яка посадка - поступове, контрольоване сповільнення, яке дозволяє швидше відновити економічну активність.

МВФ знизив прогноз зростання економіки Росії на 2025 рік з 1,5% до 1,3%. Через рік очікується подальше уповільнення.

Композитний трекер економічної активності Bloomberg Economics, який містить близько 60 основних показників, показує, що активність неухильно знижується з кінця 2023 року.

У вересні вперше з квітня 2022 року виробництво в Росії скоротилося.

Минулого разу країні-агресору вдалося швидко оговтатися від рецесії, розширивши свою економіку на 3,6% в річному вираженні завдяки збільшенню витрат на війну. Але це також призвело до того, що економіка стала дуже залежною від військового виробництва, і є ризик, що надалі воєнна економіка буде розвиватися завдяки цивільним секторам.

"Зростання Росії на фіскальних імпульсах уже пройшло свій пік. Військове виробництво продовжує зростати, але з травня не може компенсувати падіння в "цивільних" секторах", - сказав економіст Bloomberg Economics Олексій Ісаков.

Опитані агентством експерти вважають, що довгострокові перспективи розвитку російської економіки виглядають ще гірше, ніж до повномасштабного вторгнення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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