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АНАЛІТИКА

США та Японія розпочали спільні 10-денні військові навчання

 

США та Японія розпочали спільні 10-денні військові навчання на тлі посилення напруженості між Китаєм і Тайванем і продовження війни в Україні, повідомляє "Голос Америки"».

У навчаннях під назвою Keen Sword, які відбуваються раз на два роки, беруть участь 45 тис. військовослужбовців з двох країн, 40 кораблів і 370 літаків, а також сили з Австралії та Канади. Навчання відбуваються по всій Японії.

"Ми не можемо виключати можливість серйозної ситуації, схожої на українську, в регіонах поблизу нашої країни", - заявив генерал Сил самооборони Японії Йосіхіде Йосіда, слова якого наводить видання.

"Keen Sword забезпечить нам збереження нашої переваги над тими, хто прагне підірвати заснований на правилах міжнародний порядок", - сказав адмірал Стів Келер, командувач Тихоокеанського флоту США.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Японія стала одним з найбільших донорів допомоги Києву. За даними Кільського інституту світової економіки, який стежить за Україною за допомогою міжнародних партнерів, Японія станом на 31 серпня 2024 року надала Києву загалом понад EUR9 млрд допомоги, що ставить її на четверте місце серед усіх країн-донорів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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