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АНАЛІТИКА

У НАТО підтверджують присутність військ КНДР в Росії

 

Країни НАТО підтвердили докази того, що Північна Корея направила війська до Росії, заявила в середу, 23 жовтня, речниця Альянсу Фара Дахлалла у відповідь на запит DW.

"Члени Альянсу підтвердили докази розгортання військ КНДР в Росії. Якщо цим військам доведеться воювати в Україні, це означатиме значне посилення підтримки Північною Кореєю незаконної війни Росії і ще одну ознаку значних втрат Росії на лінії фронту", - заявила речниця.

Раніше цього дня міністр оборони США Ллойд Остін теж заявив, що США мають докази перебування військових КНДР у РФ, але не знає, що саме вони там робитимуть. Так само перед тим про відправку кількох тисяч північнокорейський військових до РФ повідомляли в Сеулі й Києві. У Південній Кореї заявили сьогодні, що Північна Корея відправила до Росії вже три тисячі своїх солдатів, а до грудня розгорне 10 тисяч.

Берлін натомість викликав дипломата КНДР, застерігши Пхеньян від участі північнокорейських військових у агресивній війні Росії проти України.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія, КНДР
 

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