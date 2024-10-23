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Мер Варшави має найкращі шанси на виборах президента Польщі
17:11 23.10.2024 |
Мер Варшави Рафал Тшасковський має найкращі шанси на виборах президента Польщі, якщо він стане кандидатом від владної "Громадянської коаліції".
Про це свідчить опитування, проведене компанією United Surveys для Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".
В опитуванні респондентам запропонували два альтернативні сценарії. В одному з них кандидатом на посаду президента Польщі від "Громадянської коаліції" є мер Варшави Рафал Тшасковський, а в іншому - глава МЗС Радослав Сікорський.
У випадку з мером Варшави 39,4% респондентів заявили про готовність проголосувати за нього. За Тшасковським йде президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, за якого проголосували би 26,6% опитаних. Дедалі більше джерел надходить про те, що саме його "Право і справедливість" висуне на вибори.
Опитування показує, що до другого туру не вийшли б нинішній спікер Сейму, можливий кандидат від "Третього шляху" Шимон Головня (11,4%), кандидат від "Конфедерації" Славомір Менцен (9,3%) і міністерка сім'ї, праці і соціальної політики Агнешка Дзем'янович-Бонк (5,9%). Її ім'я з'являється в розмовах про можливого кандидата від лівих сил.
7,4% респондентів не знають, за кого б вони віддали свій голос.
У випадку, якби кандидатом "Громадянської коаліції" став Радослав Сікорський, за очільника МЗС проголосували б 25,5% респондентів, з незначним відривом від нього йде Кароль Навроцький (26%).
Інші кандидати у такому сценарії мають кращі результати. За Шимона Головню проголосували б 15,1% респондентів. За кандидата від "Конфедерації" Славоміра Менцена проголосували б 13% респондентів. Агнешка Дзем'янович-Бонк також отримує більшу підтримку: 8,5%.
Ця альтернатива також має більшу кількість тих, хто не визначився з вибором. 11,9% обрали відповідь "не знаю".
Опитування було проведене з 11 по 13 жовтня 2024 року за допомогою CATI та CAWI на вибірці у тисячу осіб.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" буде оголошений 7 грудня в Сілезії.
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