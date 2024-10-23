Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Білорусі призначили вибори президента на 26 січня

 

У Білорусі, де править Олександр Лукашенко, наступні президентські вибори відбудуться 26 січня. Таке рішення ухвалила в середу, 23 жовтня, Палата представників (нижня палата) Національних зборів Білорусі.

Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Білорусі Ігор Карпенко назвав дату 26 січня оптимальною і такою, що відповідає конституції та виборчому кодексу. За законом вибори мають відбутися не пізніше ніж 20 липня 2025 року.

Оглядачі називають невипадковим проведення виборів узимку

Оглядачі вважають, що Лукашенко вирішив провести вибори взимку, щоб ускладнити протестні акції опозиції. Попередні вибори президента, що відбулися в серпні 2020 року, супроводжувалися наймасовішими протестами за всю історію Білорусі. Учасники протестних акцій виступили проти Лукашенка, якого, за даними ЦВК, переобрали на черговий президентський термін.

Натомість білоруська опозиція оголосила, що вважає переможцем виборів не Лукашенка, а кандидатку демократичних сил Світлану Тихановську. На вулиці вийшли сотні тисяч демонстрантів, режим захитався, але Лукашенку вдалося жорстко придушити масові протести. За ґрати було кинуто сотні опозиціонерів.

Захід не визнає Лукашенка легітимним президентом

США, Великобританія, Євросоюз, Канада й інші провідні західні країни не визнали переобрання Лукашенка у 2020 році і, відповідно, не визнають його легітимним президентом Білорусі. Крім того, багато західних країн запровадили санкції проти Лукашенка та його оточення.

На тлі нових президентських виборів, що наближаються у 2025 році, Лукашенко оголосив намір балотуватися на новий термін. Демократичні сили Білорусі неодноразово заявляли про те, що домагатимуться невизнання виборів. Слідчий комітет Білорусі в жовтні порушив кримінальну справу про спробу захоплення влади через підготовку опозиції до виборів президента.

Олександр Лукашенко править Білоруссю з 1994 року і зробив свою країну найближчим союзником Росії. 23 жовтня він вилетів до Росії для участі в саміті країн БРІКС у російській Казані. Тим часом у Мінську міністри оборони Білорусі та Росії обговорили питання військової співпраці двох країн.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2739
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 44,4355
  0,2726
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9548  0,02 0,05 41,5768  0,02 0,04
EUR 44,5060  0,10 0,22 45,2264  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,07 0,17 41,3000  0,07 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес