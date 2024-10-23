Британія та Німеччина підписали першу оборонну угоду

Міністри оборони Великої Британії та Німеччини у середу, 23 жовтня, підписали оборонну угоду, спрямовану на посилення безпеки обох країн, а також залучення інвестицій і створення нових робочих місць в оборонному секторі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Нова оборонна угода, яка отримала назву Угода Триніті-хаус, передбачає будівництво заводу з виробництва стволів для артилерійських гармат німецького концерну Rheinmetall на британській території.

У британському Міноборони заявили, що майбутній завод забезпечить понад 400 робочих місць і використовуватиме британську сталь, вироблену компанією Sheffield Forgemasters. Сама Британія не виробляє стволи для артилерійських гармат уже десятиліття.

Також Угода Триніті-хаус містить зобов'язання Лондона й Берліна розробити нову ракету великої дальності, яка буде більш точною і матиме більший радіус дії, ніж сучасні європейські системи, як-то британська Storm Shadow і німецька Taurus.

Паралельно Британія і Німеччина продовжать співпрацювати над розробкою безпілотників, які зможуть використовуватись разом із винищувачами Typhoon.

А німецькі літаки морського спостереження P8 періодично використовуватимуть авіабазу Королівських Військово-повітряних сил у Шотландії для патрулювання району Північної Атлантики.

Сторони також обіцяють посилити оборону східного флангу НАТО: і Велика Британія, і Німеччина вже відправили сотні військових до країн Балтії в межах посилених оборонних планів НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що оборонна угода зміцнить Європу і НАТО. "Ми не повинні сприймати безпеку в Європі як щось само собою зрозуміле", - підкреслив він.

А його британський візаві Джон Гілі назвав підписання угоди "важливим днем для відносин між Великою Британією і Німеччиною і в історії наших двох країн"

"Це рушійна сила нашої першої оборонної стратегії Великої Британії перед НАТО, нашого перезавантаження відносин Великої Британії з Європою", - підкреслив Гілі.

Угода з Берліном перегукується з британсько-французькою оборонною угодою, укладеною в Ланкастерському домі у 2010 році.