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АНАЛІТИКА

Канада запроваджує мита на китайську сталь та алюміній

 

Канада накладатиме 25% мито на всю завезену з Китаю сталь та алюмінієві вироби.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявили у міністерстві фінансів Канади.

"Від сьогодні на певну вироблену в Китаї сталь та алюмінієві продукти накладатиметься 25% мито", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що "це мито дозволить вирівняти умови й захистити канадських робітників, чиєму працевлаштуванню загрожують несправедливі, навмисні та керовані державою торгівельні практики Китаю щодо надлишку пропозиції та потужностей, а також брак надійних екологічних та трудових стандартів". "За допомогою цих узгоджених із ключовими торговими партнерами дій, Канада також запобігає перенаправленню торгівлі", - пояснили у мінфіні.

Раніше Канада запровадила 100-відсоткові імпортні мита на всі електроавтомобілі, виготовлені в Китаї.
 

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