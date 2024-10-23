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Пентагон має докази відправки солдатів КНДР в Росію
14:19 23.10.2024 |
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії, але що вони там роблять - поки невідомо.
Про це Остін сказав у середу журналістам у Римі, повідомляє "Європейська правда".
За словами глави Пентагону, аналітики відомства продовжують вивчати це питання, і "ми бачимо докази того, що війська КНДР перейшли (на територію) Росії".
"Що саме вони роблять, залишилося з'ясувати. Це речі, в яких ми повинні розібратися", - додав Остін.
Він зазначив, що якщо наміром військових КНДР є участь у війні Росії проти України, то це "дуже-дуже серйозне питання", яке матиме вплив не тільки у Європі, але й у Індо-Тихоокеанському регіоні.
Буквально днями, перебуваючи в Неаполі в суботу, глава Пентагону заявляв, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.
У понеділок Остін відвідав Київ, і через два дні після візиту заявив про докази перебування військових КНДР в Росії.
У Єврокомісії заявили, що якщо повідомлення про перекидання солдатів КНДР до Росії для участі у війні проти України підтвердяться, то це стане новим свідченням незацікавленості РФ у мирі.
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