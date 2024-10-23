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АНАЛІТИКА

Євро може впасти на 10% у разі перемоги Трампа – Goldman Sachs

 

Євро може впасти на 10% за сценарієм, в якому Дональд Трамп запровадить широкомасштабні тарифи та скоротить внутрішні податки.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що сценарій, за яким республіканці виграють президентські вибори і переможуть у Конгресі, може призвести до підвищення тарифів і зниження внутрішніх податків, що стане стимулом для економіки.

Колишній президент-республіканець Трамп наразі йде ніздря в ніздрю з віце-президентом-демократом Камалою Гарріс, але радикальна економічна політика Трампа, ймовірно, матиме більший вплив на Європу, яка є ключовим торгівельним партнером як США, так і Китаю.

Як зазначив у вівторок аналітик Goldman Sachs, 10% мита на весь імпорт і 20% мита на китайські товари в поєднанні зі зниженням податків можуть призвести до різкого зростання курсу долара і падіння євро на 8-10%. Євро востаннє торгувався на рівні 1,083 дол. Востаннє він торгувався нижче паритету в листопаді 2022 року.

Обидва заходи, ймовірно, призведуть до зростання інфляції, що означатиме значно вищі відсоткові ставки в США, ніж у Європі, що підвищить привабливість долара.

Зазначається, що якщо Трамп лише запровадить додаткові тарифи проти Китаю, може призвести до падіння євро приблизно на 3%.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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