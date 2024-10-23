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Євро може впасти на 10% у разі перемоги Трампа – Goldman Sachs
13:57 23.10.2024 |
Євро може впасти на 10% за сценарієм, в якому Дональд Трамп запровадить широкомасштабні тарифи та скоротить внутрішні податки.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що сценарій, за яким республіканці виграють президентські вибори і переможуть у Конгресі, може призвести до підвищення тарифів і зниження внутрішніх податків, що стане стимулом для економіки.
Колишній президент-республіканець Трамп наразі йде ніздря в ніздрю з віце-президентом-демократом Камалою Гарріс, але радикальна економічна політика Трампа, ймовірно, матиме більший вплив на Європу, яка є ключовим торгівельним партнером як США, так і Китаю.
Як зазначив у вівторок аналітик Goldman Sachs, 10% мита на весь імпорт і 20% мита на китайські товари в поєднанні зі зниженням податків можуть призвести до різкого зростання курсу долара і падіння євро на 8-10%. Євро востаннє торгувався на рівні 1,083 дол. Востаннє він торгувався нижче паритету в листопаді 2022 року.
Обидва заходи, ймовірно, призведуть до зростання інфляції, що означатиме значно вищі відсоткові ставки в США, ніж у Європі, що підвищить привабливість долара.
Зазначається, що якщо Трамп лише запровадить додаткові тарифи проти Китаю, може призвести до падіння євро приблизно на 3%.
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