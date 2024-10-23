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FT: Туреччина блокує експорт товарів військового призначення до РФ після попередження США
13:55 23.10.2024 |
Туреччина таємно заборонила експорт до Росії обладнання, пов'язаного з американськими військовими, після того, як Вашингтон попередив Анкару про "наслідки", якщо вона не припинить торгівлю.
Про це повідомляє газета Financial Times.
За останні тижні Анкара змінила свою митну систему, щоб заблокувати експорт понад чотирьох десятків категорій товарів американського походження, які Вашингтон і його західні союзники вважають важливими для воєнних зусиль Москви в Україні.
Турецька електронна митна система більше не дозволяє експортерам відправляти до Росії так звані "воєнні товари", які раніше можна було туди транспортувати, повідомив один з джерел. Подібні товари, що походять з ЄС, були заблоковані раніше і залишаються під забороною, сказали двоє інших.
Обмеження на торгівлю, які зачіпають цивільні компоненти, такі як мікросхеми та системи дистанційного керування, що, за словами західних союзників, використовуються у зброї, не були публічно оголошені через "політичну чутливість", сказав один з джерел.
Прихована заборона на експорт до Росії товарів, пов'язаних з військовою сферою, є останнім знаком того, що Туреччина відступає від ролі життєвої лінії проти західних санкцій, яку вона відігравала на початку війни.
Заборонені товари взято зі списку з 50 "високопріоритетних" західних виробів, які США, Великобританія, ЄС і Японія вважають критично важливими для імпорту Росії в її оборонну промисловість.
Сюди входять передові електронні компоненти, які регулярно виявляються у ракетах і безпілотниках, такі як процесори і карти пам'яті, а також верстати та інше обладнання, що використовується для виробництва зброї.
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