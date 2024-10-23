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У США посилюють захист урядових і персональних даних від РФ, Китаю та Ірану
13:48 23.10.2024 |
Міністерство юстиції США запропонувало нові правила для захисту даних федерального уряду або персональних даних американців від потрапляння до рук таких країн, як Китай, Іран і Росія, шляхом запровадження нових обмежень на деякі ділові операції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Пропозиція реалізує указ президента Джо Байдена, виданий раніше цього року, який спрямований на те, щоб не дати іноземним противникам використовувати доступні американські дані для кібератак, шпигунства й шантажу.
Американські посадовці заявили, що будуть заборонені транзакції з інформаційними брокерами, які знають, що інформація потрапить до "країн, що викликають занепокоєння", а також передача будь-яких даних про урядовий персонал США.
У понеділок уперше було запропоновано більш конкретний опис типів і обсягів даних, які не можуть бути передані, включно з даними про більш ніж 100 американців або персональними медичними чи фінансовими даними про більш ніж 10 тисяч осіб.
Пропозиція також забороняє передачу точних геолокаційних даних на більш ніж 1000 американських пристроїв.
Правило дозволить Міністерству юстиції забезпечувати дотримання закону як за допомогою кримінальних, так і цивільних санкцій.
У понеділок американські посадовці заявили, що під це правило можуть потрапити китайські додатки, такі як TikTok, якщо вони передають конфіденційні дані американських користувачів китайській материнській компанії.
США намагаються зупинити потік американських особистих даних до Китаю, що є частиною багаторічної боротьби за торгівлю та технології.
Раніше стало відомо, що США намагаються відродити агентурну мережу в Китаї з огляду на посилення конкуренції між двома державами.
А минулого року стало відомо, що співробітники британської розвідки виявили щонайменше один пристрій стеження китайського виробництва під час планової перевірки автомобілів урядових та дипломатичних відомств.
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