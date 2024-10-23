Експорт електромобілів з Китаю до ЄС стрімко зріс перед запровадженням мит

У вересні 2024 року кількість постачання китайських електрокарів у Європу була другою за всю історію. Про це повідомляє Bloomberg.

Постачання компаній з найбільшої економіки Азії у ЄС минулого місяця становило 60 517 електромобілів, що на 61% більше, ніж 2023 року.

Попередній пік - 67 455 транспортних засобів - був у жовтні 2023 року, коли Європейська комісія оголосила про початок антисубсидійного розслідування щодо електромобілів китайського виробництва.

Поки Китай з Євросоюзом продовжують перемовини про альтернативне рішення, очікується, що тарифи наберуть чинності наприкінці жовтня.

Зростання постачання свідчить, що китайські виробники електромобілів сподіваються уникнути підвищення митних тарифів. Попри це, очікується, що такі заходи уповільнять, але не зупинять тих, хто прагне вийти на прибутковий європейський ринок.

Китайські автомобілі часто можна продати з більшою націнкою порівняно з тим, що вони отримали б удома, що означає велику маржу для автовиробників.

Нагадаємо, представники ЄС проголосували у п'ятницю за введення тарифів обсягом до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торгову напруженість у відносинах із Пекіном.