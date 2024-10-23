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Німецький міністр хоче новий статус для біженців з України
11:57 23.10.2024 |
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) пропонує запровадити новий правовий статус для біженців з України, щоб зменшити витрати на утримання громадян і залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці.
"Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України", - сказав він в інтерв'ю журналу WirtschaftsWoche в середу, 23 жовтня.
Лінднер пропонує поєднання "пільг для шукачів притулку з інструментами політики на ринку праці, такими як допомога громадянам". Це означатиме, що шукачі притулку не повинні будуть проходити процедуру надання притулку, але вони не будуть автоматично отримувати допомогу громадянам, "яка орієнтована на соціально-економічний прожитковий мінімум, що передбачає соціальну участь навіть без роботи".
Нагадаємо, що за останній рік у Німеччині збільшилась частка працевлаштованих українських біженців.
Як повідомив 16 жовтня очільник відомства канцлера ФРН Вольфґанґ Шмідт (Wolfgang Schmidt), якщо минулого року частка українців працездатного віку, які мають роботу в Німеччині, становила 23 відсотки, то зараз цей показник зріс до 29 відсотків завдяки покращенню консультаційних послуг.
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