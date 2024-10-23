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АНАЛІТИКА

Росія через санкції створить рейдову перевалку газу в Баренцевому морі

 

Росія планує організувати перевалку зрідженого природного газу (LNG) та газового конденсату із судна на судно у Баренцевому та Беринговому морях. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи проєкту.

З березня 2025 року через санкції Росія не зможе використовувати європейські LNG-термінали для перевалки газу, тому їй доведеться покладатися на морський шлях в Арктиці для постачання LNG своїм азійським клієнтам.

Схема перевалки дасть змогу оптимізувати використання LNG-танкерів льодового класу, з нестачею яких Росія зіткнулася після запровадження санкцій.

Замовником проєкту виступає дочірнє підприємство найбільшого у РФ виробника LNG Новатеку - компанія "Обський Аміак".

Новатек уже використовує цю схему для перевалки LNG із судна на судно біля узбережжя Мурманської області Росії.

Запланований вантажообіг нового комплексу в Баренцевому морі, який працюватиме в період відсутності льодових обмежень, оцінюється в 5,5 млн кубометрів на рік, зокрема LNG - 4,1 млн кубометрів на рік, газового конденсату - 1,4 млн кубометрів на рік.

На другому етапі аналогічну за вантажообігом - 5,5 млн кубометрів - перевалку планується організувати у східній частині Арктики - в акваторії Берингового моря на Чукотці.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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