Фінансові новини
- |
- 23.10.24
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія через санкції створить рейдову перевалку газу в Баренцевому морі
10:59 23.10.2024 |
Росія планує організувати перевалку зрідженого природного газу (LNG) та газового конденсату із судна на судно у Баренцевому та Беринговому морях. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи проєкту.
З березня 2025 року через санкції Росія не зможе використовувати європейські LNG-термінали для перевалки газу, тому їй доведеться покладатися на морський шлях в Арктиці для постачання LNG своїм азійським клієнтам.
Схема перевалки дасть змогу оптимізувати використання LNG-танкерів льодового класу, з нестачею яких Росія зіткнулася після запровадження санкцій.
Замовником проєкту виступає дочірнє підприємство найбільшого у РФ виробника LNG Новатеку - компанія "Обський Аміак".
Новатек уже використовує цю схему для перевалки LNG із судна на судно біля узбережжя Мурманської області Росії.
Запланований вантажообіг нового комплексу в Баренцевому морі, який працюватиме в період відсутності льодових обмежень, оцінюється в 5,5 млн кубометрів на рік, зокрема LNG - 4,1 млн кубометрів на рік, газового конденсату - 1,4 млн кубометрів на рік.
На другому етапі аналогічну за вантажообігом - 5,5 млн кубометрів - перевалку планується організувати у східній частині Арктики - в акваторії Берингового моря на Чукотці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія виділить близько $155 млн на морську коаліцію для України
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський назвав перший крок до мирних переговорів із Росією
|У Зеленського заявили про готовність обговорювати будь-які варіанти миру. Але є умова
|У Британії завершила підготовку третя група українських пілотів
|Зеленський ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію всіх МСЕК із 31 грудня 2024 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німецький міністр хоче новий статус для біженців з України
|Британія виділить близько $155 млн на морську коаліцію для України
|Росія через санкції створить рейдову перевалку газу в Баренцевому морі
|Після Туреччини Сибіга відвідає Анголу, Єгипет, Оман і ПАР
|Ізраїль офіційно підтвердив ліквідацію нового лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна
|Зеленський назвав перший крок до мирних переговорів із Росією
Бізнес
|З наступного року баланс PayPal відображатиметься в Apple Wallet
|Суд США задовольнив прохання Google щодо антимонопольного позову
|Виробник «мавіків» подав до суду на Пентагон
|Маску загрожує величезний штраф через невиконання закону ЄС і звинувачень у поширенні дезінформації та відсутності модерації в X
|Штучний інтелект споживатиме на 95% менше енергії завдяки простішим обчисленням
|Samsung представила пам’ять GDDR7 у модулях 3 ГБ — у півтора раза більша та удвічі швидша
|YouTube отримав масштабне оновлення: таймер сну, покращений мініплеєр та інші вдосконалення