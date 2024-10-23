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АНАЛІТИКА

Рютте відреагував на участь Туреччини в російському саміті БРІКС

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що участь Туреччини в саміті БРІКС в російській Казані не впливає на її відданість зобов'язанням як держави - члена Альянсу.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 22 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Рютте підкреслив, що Туреччина є "дуже важливим союзником Альянсу", зокрема має одні з найкраще оснащених збройних сил у НАТО та робить суттєвий внесок в операції Альянсу.

"І очевидно, що в Альянсі, який є демократичним і складається з 32 країн, завжди будуть дебати про те чи інше", - вважає генсек.

"Ми знаємо, що Туреччина також співпрацює з деякими партнерами з БРІКС. Вони мають на це суверенне право, що може час від часу призводити до дебатів на двосторонньому рівні або в межах НАТО", - додав він.

Рютте висловив "абсолютне переконання", що НАТО є вкрай популярним в Туреччині, а Туреччина "дуже популярна в НАТО".

БРІКС сформували Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати.

Крім того, Туреччина кілька місяців тому подала заявку на членство в БРІКС на тлі "розчарування" перспективами зближення з ЄС, а також суперечками з країнами НАТО через те, що Анкара продовжує співпрацювати з Росією.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна не прагнула б до членства в неформальному об'єднанні БРІКС, якби її прийняли до Європейського Союзу.
 

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