США запровадять санкції проти посередників із третіх країн, які допомагають РФ у військовій сфері - Єллен

Вашингтон із метою обмежити розвиток військової сфери РФ запровадить нові санкції, зокрема проти структур у третіх країнах, які ведуть справи з Росією, заявила у вівторок глава Мінфіну США Джанет Єллен.

"Санкції будуть, зокрема, проти посередників у третіх країнах, які постачають Росію ключовими ресурсами для її військових", - наводять західні ЗМІ слова міністерки зі щорічних нарад МВФ і Групи Світового банку, що відбуваються з 21 до 26 жовтня.

Вона також сказала, що санкції оголосять наступного тижня, додає агентство Bloomberg

Єллен зазначила, що Мінфін "невтомно працює з метою розкрити вартість заморожених суверенних активів Росії для допомоги Україні".