Фінансові новини
- |
- 23.10.24
- |
- 04:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США запровадять санкції проти посередників із третіх країн, які допомагають РФ у військовій сфері - Єллен
23:22 22.10.2024 |
Вашингтон із метою обмежити розвиток військової сфери РФ запровадить нові санкції, зокрема проти структур у третіх країнах, які ведуть справи з Росією, заявила у вівторок глава Мінфіну США Джанет Єллен.
"Санкції будуть, зокрема, проти посередників у третіх країнах, які постачають Росію ключовими ресурсами для її військових", - наводять західні ЗМІ слова міністерки зі щорічних нарад МВФ і Групи Світового банку, що відбуваються з 21 до 26 жовтня.
Вона також сказала, що санкції оголосять наступного тижня, додає агентство Bloomberg
Єллен зазначила, що Мінфін "невтомно працює з метою розкрити вартість заморожених суверенних активів Росії для допомоги Україні".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію всіх МСЕК із 31 грудня 2024 р.
|США близькі до узгодження обсягу участі в ініціативі з надання позики Києву в $50 млрд - глава Мінфіну
|Генпрокурор Костін подав у відставку через скандал з інвалідностями
|Європарламент схвалив позику ЄС Україні на 35 млрд євро з використанням російських активів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
У РУБРИЦІ
|У Британії завершила підготовку третя група українських пілотів
|Рютте відреагував на участь Туреччини в російському саміті БРІКС
|Єрмак і глава МЗС Саудівської Аравії домовилися про подальшу співпрацю
|США близькі до узгодження обсягу участі в ініціативі з надання позики Києву в $50 млрд - глава Мінфіну
|США запровадять санкції проти посередників із третіх країн, які допомагають РФ у військовій сфері - Єллен
|МВФ зберіг прогноз зростання світової економіки на рівні 3,2%
Бізнес
|Суд США задовольнив прохання Google щодо антимонопольного позову
|Виробник «мавіків» подав до суду на Пентагон
|Маску загрожує величезний штраф через невиконання закону ЄС і звинувачень у поширенні дезінформації та відсутності модерації в X
|Штучний інтелект споживатиме на 95% менше енергії завдяки простішим обчисленням
|Samsung представила пам’ять GDDR7 у модулях 3 ГБ — у півтора раза більша та удвічі швидша
|YouTube отримав масштабне оновлення: таймер сну, покращений мініплеєр та інші вдосконалення
|CEO Intel несподівано показав голові Lenovo свій Panther Lake