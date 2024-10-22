МВФ зберіг прогноз зростання світової економіки на рівні 3,2%

Оцінка зростання світової економіки на 2024 рік незмінна - 3,2%, йдеться в жовтневому огляді світової економіки (World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats), опублікованому фондом у вівторок.

У липні Фонд не змінював свого прогнозу на 2024 рік для світової економіки.

Прогноз зростання світової економіки на наступний рік знижено на 0,1 в.п. - до 3,2%.

Прогноз щодо глобальної інфляції на 2024-2025 рр. знижено на 0,1 в.п. - до 5,8% і 4,3%, відповідно.

У країнах із розвиненою економікою Фонд знизив прогнози щодо інфляції у 2024 році до 2,6% із 2,7%, у 2025-му - до 2% з 2,1%. Щодо країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, прогноз знижено на 0,1 вп. у поточному році - до 7,9%, на 2025-й збережено на рівні 5,9%.

Прогноз зростання обсягу світової торгівлі на 2024-2025 рр. залишився незмінним - 3,1% і 3,4% відповідно.

МВФ очікує збільшення середньої ціни нафти 2024 року на 0,9% порівняно з раніше очікуваним зростанням на 0,8% - до $81,29/барр. (попередня оцінка - $81,26/барр.). У 2025 році фонд прогнозує зниження ціни на 10,4% (раніше - лише на 6%) - до $72,84/барр. (було $76,38/барр).

КИТАЙ У МІНУСІ, США В ПЛЮСІ

Прогноз зростання економік країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, у 2024 році збережено на рівні 4,2%, на 2025 рік - знижено на 0,1 в.п., до 4,2% щорічно. Оцінку зростання розвинених країн МВФ підвищив на 0,1 в.п., до 1,8% поточного року, на 2025-й - зберіг на рівні 1,8%.

Прогноз зростання економіки Китаю знижено на 0,2 в.п. у 2024 році - до 4,8%, на 2025-й залишено без змін (4,5%). Оцінка зростання ВВП Індії колишня - 7% і 6,5% відповідно.

Відчутно- одразу на 0,9 в.п., до 3% - підвищено прогноз зростання економіки Бразилії у 2024 році, на 2025 рік його скориговано вниз на 0,2 в.п. - до 2,2%.

Економіка США, на думку МВФ, поточного року зросте на 2,8% (попередній прогноз - 2,6%), 2025 року - на 2,2% (1,9%).

Також МВФ знизив прогноз зростання ВВП країн єврозони поточного року на 0,1 в.п. - до 0,8%, у 2025 році - на 0,3 в.п., до 1,3%.

У Німеччині фонд очікує поточного року нульову динаміку, оцінку знижено на 0,2 вп., у 2025 році прогнозує зростання на 0,8% (раніше 1,3%). Прогноз щодо Іспанії на поточний рік підвищено на 0,5 в.п., до 2,9%, у 2025 році, як і раніше, очікується зростання на 2,1%. Для ВВП Франції оцінку підвищено на 0,2 в.п. - до 1,1%, поточного року і знижено на 0,2 в.п. - до 1,1%, наступного. Щодо економіки Італії прогноз на 2024 рік залишився колишнім - 0,7% зростання, на 2025 рік прогноз знижено на 0,1 в.п. - до 0,8%.

МВФ також підвищив оцінку зростання ВВП Великої Британії - на 0,4 в.п. у 2024-му, до 1,1%, прогноз на 2025 рік залишився на рівні 1,5%.

Прогноз щодо зростання ВВП Японії на поточний рік знижено з 0,7% до 0,3%, на 2025 рік підвищено до 1,1% з 1%.

МВФ очікує зростання російської економіки у 2024 році 3,6%, а не на 3,2%, як у липні. Одночасно з підвищенням оцінки в поточному році Фонд знизив прогноз на 2025 рік - до 1,3% з 1,5%.

БИТВУ ВИГРАНО, БІЙ ТРИВАЄ

"Глобальну битву з інфляцією загалом виграно, хоча ціновий тиск залишається в низці країн", - йдеться в доповіді МВФ. Після пікового значення річної інфляції в 9,4% у третьому кварталі 2022 року на кінець цього року показник має впасти до 3,5% - а це менше, ніж середньорічні 3,6% у період 2000-2019 рр.

Уповільнення інфляції - важлива віха, але загалом ризики для глобального економічного прогнозу зростають і на сьогодні "домінують", констатує МВФ. Серед таких ризиків Фонд перелічує ескалацію регіональних конфліктів, надто тривалий період жорсткої ДКП, значніше гальмування економіки Китаю, потенційну волатильність фінансових ринків із можливим впливом на ринки суверенного боргу, тренд на протекціонізм.